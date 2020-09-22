好玩、好吃、好喝！高雄旗津黑沙玩藝節927登場

高雄市觀光局今天宣布今年的旗津「黑沙玩藝節」本月27日到10月11日登場。觀光局長周玲妏表示，今年不但有以「黑．潮」為主題的沙雕可欣賞，彩繪成海底世界的90米星空隧道更將讓遊客讚嘆，與旗津店家合作的「澎派包」、「潮水席」、「潮飲趴」等會讓遊客感受到超值優惠。

周玲妏表示，「旗津黑沙玩藝節」連續4年都吸引近百萬人次遊客參加，今年以「永續觀光」為概念、「黑．潮」為主題，象徵海洋孕育生命源源不絕；規畫主題沙雕區、彩繪藝術區、永續音樂會及水域活動等四大特色，也打造出屬於在地的「旗津觀光藝術島」，盼喚起大家對海洋生態的重視。

周玲妏說，臺灣知名「沙雕王子-陳坤田」領軍創作沙雕，結合在地元素規畫主題沙雕作品，其中更有一座長9米大型沙雕，展現旗後砲台躍出海洋的生命之美；這次也邀請曾為衛武營迷迷村打造大型壁畫作品的藝術家楊惟竹彩繪旗後山下90米星空隧道，將隧道幻化成包羅萬象的海底世界。

周玲妏表示，靜態展示之外，還有動態活動，包括立式划槳、衝浪體驗，岸上有假日潮市集，10月1日下午有潮水席，每人499元即可品嘗旗津海味套餐，限額100人參與；10月10日的「潮飲趴」，每人399元，提供2小時無限暢飲，限150人參與；在地商圈推出500元「澎派包」，含有店家優惠、來回船票、伴手禮、DIY禮物等。

玩藝節活動期間還有表演，9月27日是宇宙人演出，10月1日八三夭、10月2日金曲歌后曹雅雯、10月3日知名DJ潮音之夜、10月10日聲林之王知名歌手等接力演出。

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