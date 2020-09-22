市府大力行銷 企業響應團購高雄香蕉9萬多公斤

受到季節性的影響，高雄市香蕉盛產，高雄市啟動保證收購價，市長陳其邁也赴旗山關切蕉農及香蕉產業並推出多項產銷措施，農業局統計近日企業團購達9萬多公斤，且市場蕉價已經回穩。

受到香蕉盛產影響，旗山農會啟動格外品收購，陳其邁走訪產地和農民對話，市府大力行銷，不僅要求學生營養午餐採購香蕉，企業、團膳業者增加採購，協助農民度過產銷失衡困境。

農業局今天指出，包括企業團購、媒合大型通路、輔導加工等管道協助蕉農產銷，已有口罩國家隊業者南六企業下訂新台幣200萬元香蕉並號召企業響應，近日農業局再接獲企業團購訂單，包括不織布同業工會、富信飯店等截至今天的企業團購共有9萬多公斤香蕉訂單。

另外，市府協調全市學校、國軍、旅宿業者優先採用高雄香蕉，9月上旬已有272校所學校使用8萬4194公斤的香蕉給學童食用，接著還會有191所學校預計使用3萬3153公斤的高雄香蕉；此外還有教育局，觀光局、兵役處、運發局等單位也動員團購在地香蕉。

農業局還啟動內銷及加工業者採購，包括大賣場通路及香蕉加工品業者製做香蕉脆片、香蕉蛋捲等。

農業局緊盯香蕉市場價格，並指出今天高雄果菜市場的熟香蕉批發市場價格每公斤24元，已有效穩定蕉價。