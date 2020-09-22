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爭取金門噪音補償放寬 陳玉珍：不以92年前建物為限

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍（左）邀民航局研商，未來金門的噪音補償將不再以92年前所興建的房屋為限。圖／陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍（左）邀民航局研商，未來金門的噪音補償將不再以92年前所興建的房屋為限。圖／陳玉珍辦公室提供

金門地區受到航班起降所產生航空噪音的範圍，影響較大的村莊有尚義、后湖、昔果山等地，有獲得噪音補助，但有民眾反映，他在祖傳的土地上蓋房屋住，終日受噪音之苦卻無法獲得任何補償，而同村莊部分住戶卻可獲得補償。金門立委陳玉珍今天找來民航局研商，民航局表示，未來金門的噪音補償將不以92年前所興建的房屋為限，至於資格擴大，將視財務狀況，於明年上半年討論後定案公告實施。

陳玉珍表示，金門地區受到航班起降所產生航空噪音的範圍，包括影響較大的尚義、后湖、昔果山，以及次一級的泗湖、歐厝、和平新村、小西門、東沙、珠山、成功、夏興、金門城、東社、古區及官裡等，噪音影響涵蓋區域大，對居住在這些地區的居民生活品質更是一大挑戰，對這些犧牲生活品質的居民理應給予適當補償。

民航局環保科科長黃建元則表示，依據國營航空站噪音補償金分配及使用辦法規定，針對在噪音防制區內的住戶、學校、醫院及托育機構都是當然的補償對象，而補償範圍則由金門縣政府負責劃定公告噪音防制區，每兩年檢討一次。辦法中也明定，補償住戶對象資格是以民國92年1月8日以前就已位於噪音防制區內之合法建築物為限，因此後來新興建築物就難以列入補償對象。

陳玉珍認為，民眾提及因家中祖傳土地原本就被劃分在噪音防制區內，不能因為在92年以前沒有房屋，之後新蓋的建物就無法獲得補償，這對於同樣屬於噪音防制區內的住戶並不公平。經會議研商後，民航局承諾將會檢討相關辦法，研議未來發放航空噪音補助資格將不再以年限作為界定標準。

黃建元也表示，由於原辦法中補助住戶設置噪音防制設施補償（加裝隔音窗）的方式，經過十幾年下來的逐年補助，預計原補助住戶對象都已經完成加裝隔音窗的工程。因此，未來補償金的運用恐需要另行研議，可能方向包括直接發放現金方式辦理，屆時金門機場會是繼馬公機場後第二個機場噪音補償金採現金發放的地區。

陳玉珍說，不論補償金發放方式為何，重點都在於要確保公平性，不能在同樣在噪音防制區內，有人可以領，有些人卻無法領，這樣對於政府威信將會受損，反而打壞民航局發放航空噪音補償金的美意。

噪音 金門 陳玉珍

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