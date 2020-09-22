拆除下搶救！高雄楠梓基督長老教會牧師館列暫定古蹟

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局今天接獲民眾通報，原本24日就要進行現勘的楠梓區基督長老教會牧師館，有工人進行拆除作業。文化局立即組成暫定古蹟處理小組到現場會勘，決議先列為暫定古蹟，並於第一時間向所有權人教會宣導進入暫定古蹟的程序。經文化局說明解釋，所有權人瞭解相關審議程序後，也表示會配合。

文化局表示，9月4日接獲民眾提報「楠梓區基督長老教會牧師館」為歷史建築，依法在現勘7日前，通知所有權人及提報人，訂於9月24日召開專案小組進行現勘。沒想到今天卻接獲民眾通報，現場有人員進行拆除作業。文化局立即啟動暫定古蹟程序，所幸即時發現，建物主體結構尚未受損。

暫定古蹟處理小組表示，牧師館位於楠梓教會教堂後方，因現場有拆除行為，情況緊急，決議暫定古蹟保護文化資產。委員發現現場拆卸下來的構材，屬後期裝修的夾板，可移走；但門窗、門框等本料屬原建物構材，在暫定古蹟期間，應予妥善保存。

文化局文資中心強調，暫定古蹟是一種保護行為，暫定古蹟期間將再與所有權人溝通，商討保存的可能性，並協助產權人進行構件保護措施。

高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局暫定古蹟專案小組到楠梓區基督長老教會牧師館現場會勘。圖／高雄市文化局提供

古蹟 文化局 歷史建築

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