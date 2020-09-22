拆除下搶救！高雄楠梓基督長老教會牧師館列暫定古蹟

高雄市文化局今天接獲民眾通報，原本24日就要進行現勘的楠梓區基督長老教會牧師館，有工人進行拆除作業。文化局立即組成暫定古蹟處理小組到現場會勘，決議先列為暫定古蹟，並於第一時間向所有權人教會宣導進入暫定古蹟的程序。經文化局說明解釋，所有權人瞭解相關審議程序後，也表示會配合。

文化局表示，9月4日接獲民眾提報「楠梓區基督長老教會牧師館」為歷史建築，依法在現勘7日前，通知所有權人及提報人，訂於9月24日召開專案小組進行現勘。沒想到今天卻接獲民眾通報，現場有人員進行拆除作業。文化局立即啟動暫定古蹟程序，所幸即時發現，建物主體結構尚未受損。

暫定古蹟處理小組表示，牧師館位於楠梓教會教堂後方，因現場有拆除行為，情況緊急，決議暫定古蹟保護文化資產。委員發現現場拆卸下來的構材，屬後期裝修的夾板，可移走；但門窗、門框等本料屬原建物構材，在暫定古蹟期間，應予妥善保存。