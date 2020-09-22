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屏東無固定流浪動物送養活動 收容中心盼例行送養場域

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「屏東縣公立犬貓中途之家」今年1月至9月共送養出291隻貓、狗。圖／本報資料照片
「屏東縣公立犬貓中途之家」今年1月至9月共送養出291隻貓、狗。圖／本報資料照片

屏東縣公立犬貓中途之家」經社團法人台灣愛狗人協會接手後，從環境髒亂、高安樂死率的收容所，轉變成領養率全國第3名的收容所。盡管疫情期間，收容所暫停開放，但仍能透過網路與送養活動維持送養率，但礙於屏東鮮少有送養活動，因此，有學校與百貨業者將在本月舉辦義剪與送養活動，社團法人台灣愛狗人協會希望未來能成為例行性活動，讓屏東有收容所以外的送養場域。

根據屏東縣公立犬貓中途之家統計，從2019年收容709隻狗，及174隻貓，當年度即送養308隻狗及119隻貓。今年1月至9月又送養出291隻貓、狗，且送養數字持續增加中。

屏東縣公立犬貓中途之家指出，由於收容所位置位於屏東科技大學校內，先前因為防疫的緣故，配合防疫政策，暫停開放參觀，但民眾仍可透過網路或是外面認養活動來領養犬貓。

社團法人台灣愛狗人協會理事長顏杏娟指出，若要維持高送養率，除了要讓民眾願意走進收容所之外，同時也要搭配定期送養活動，才可能讓民眾建立印像，隨時間累積與不斷經營才能成功，但以往都是將貓狗帶到高雄勞工公園舉辦送養活動，而屏東則沒有類似的場域。

有鑑於此，屏東美和科技大學美容系寵物美容設計組、太平洋百貨將於9月27日，於太平洋百貨公園路廣場，舉辦「寵物愛心-認養及義剪」活動，另外，還會分別會在11月至12月共舉辦4場。

對此，顏杏娟表示，要提升流浪動物的送養率，不僅要照顧好收容所內的貓狗，更要有曝光度才能讓增加民眾領養意願，然而，屏東目前並無固定的送養活動，因此，必須透過寵物義剪，並搭配領養來增民眾參加的意願。

顏杏娟還說，若未來有機會，希望能透過這次活動，能把這類認養及義剪活動變成例行性活動，如此一來，則無須在將屏東縣內的流浪貓狗帶到外縣市送養，也不讓送養行為限制在收容所。

屏東美和科技大學美容系寵物美容設計組、太平洋百貨將於9月27日，於太平洋百貨公園路廣場，舉辦「寵物愛心-認養及義剪」活動。圖／屏東縣公立犬貓中途之家提供
屏東美和科技大學美容系寵物美容設計組、太平洋百貨將於9月27日，於太平洋百貨公園路廣場，舉辦「寵物愛心-認養及義剪」活動。圖／屏東縣公立犬貓中途之家提供

屏東縣 認養 流浪動物

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