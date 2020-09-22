創新標誌「你超速 爽國庫」 遭養工處誤以為違規拆光

為改善交通違規，高雄市交通局在肇事率高的路段設置創新的「口語化標誌」，標誌牌面上寫著「天堂不遠 超速就到」、「你超速 爽國庫」等辛辣語句，但沒想到昨晚才掛上，今天就發現被拆光。經查，竟是養工處誤以為是違規看板，把它通通拆光。

交通局今表示，為抑制闖紅燈及超速違規，降低交通死傷事故，設計出創新的「直接口語化標誌」，標誌牌面寫著「闖紅燈 死神對面等」、「天堂不遠，超速就到」、「騎太快，荷包會失血」、「你超速，爽國庫」、「起步慢幾秒，多活好幾年」等字。

交通局昨晚優先於肇事率高的高楠公路臨水管路口沿線設置直接口語化標誌共16面，盼能有效抑制用路人闖紅燈及超速。交通局長張淑娟說，以往一般警告標語，民眾似乎不太留意，效果不佳，因此試掛直接口語化標誌，希望增加警示作用。

張淑娟說，高楠公路沿線肇事率高，因此優先設置，之後會再到省道等主要幹道擴大設置。結果沒想到交通局的直接口語化標誌昨晚才剛掛上，今就被拆除。

交通局調查發現，竟然是遭養工處誤以為是違規看板而拆除。交通局的標誌只寫有「天堂不遠，超速就到」等警告文字，沒有標註是何單位，結果遭到養工處誤會以為是違規看板，16面看板火速被拆光。

交通局說，交通局設立的合法標誌，依法規不需要註明是何單位設立，不須加上「高雄市交通局關心您」之類的文字，但或許是因為標誌內容「太創新了」，遭到誤會。今天會把牌子拿回來，明天之前將牌子重新掛上。