感念洗腎室照顧過亡父 捐贈電動病床回饋醫院

澎湖旅北鄉親吳清泉的家屬感念三總澎湖分院視病猶親，今天捐贈15張電動床給三總澎湖分院，由院長張芳維代表受贈，並回贈感謝狀。

原籍澎湖白沙旅居台北的吳清泉，感念父親吳仲箎在人生終點前受到三軍總醫院澎湖分院洗腎室醫護團隊的「視病猶親」照護，捐贈15張電動床給三總澎湖分院洗腎室，以嘉惠更多的腎友。

今天捐贈電動床儀式由吳仲箎的女兒吳淑惠代表捐贈，由院長張芳維代表受贈，並回贈感謝狀，包括縣府參議洪凍霖、衛生局副局長彭紋娟等人共同見證捐贈儀式。

吳淑惠表示，她的父親吳仲箎長年在台北榮總洗腎，因病情每況愈下，老人家在餘生要回到自己熟悉的故鄉，定期往返三總澎湖分院洗腎但最終仍不敵病魔，在今年6月往生，家屬感念三總澎湖分院護理人員的愛心、耐心、細心照料，以及「視病猶親」精神，決定捐贈15張電動病床回饋醫院洗腎室，讓更多腎友能實質受惠。

張芳維表示，感謝吳仲箎家屬的大愛，行善精神遺愛人間，嘉惠澎湖腎友，代表醫院及澎湖鄉親感謝吳家的善行義舉。