烈嶼芋頭季國慶連假登場 邀民眾來去金門住一晚

金門縣烈嶼鄉鄉長洪若珊今天穿著雨靴下田挖芋頭，邀民眾10月10日、11日來烈嶼參加2020芋頭季活動；她也說，只要在小金門住宿一晚，就有神秘好禮可拿，住愈多天拿愈多。

10月是烈嶼鄉芋頭盛產季節，洪若珊說，要種植出美味的芋頭首先需要得天獨厚的地理環境，烈嶼的氣候和地質非常適合種植，再加上乾淨的水和空氣孕育出美味的檳榔心芋，難怪大家形容烈嶼芋「嘸免哺、入口即化香鬆綿」。

2020烈嶼芋頭季系列活動10月10日在東林複合式體育場登場，從開幕到晚會，上午9時到晚上9時活動不間斷，有挖芋體驗、優質芋頭評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、現場尋找芋頭寶寶送好禮、芋頭寶寶著色活動、芋頭寶寶命名頒獎、星光芋頭之夜，洪若珊歡迎民眾相揪來烈嶼，期待「芋」你相見。

洪若珊說，活動目的已從單純地區農產品銷售活動轉變為地方文化觀光活動，相關活動已從地區擴大為全國性活動，也吸引國外遊客慕名報名參加體驗活動，儼然已成為金門秋季旅遊重大盛事。

洪若珊說，芋頭季的重頭戲千人挖芋活動報名秒殺；有別於以往的是，為了減緩武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，往年中午芋頭饗宴轉為發放美食券方式辦理，遊客可以自行到攤位購買美味的芋頭小吃。

晚上的「星光芋頭之夜」邀請藝人康康演唱、歌手流氓阿德今年再度回鄉演唱；金曲台語歌后曹雅雯將帶來耳熟能詳歌曲，還有神秘嘉賓。

洪若珊並指出，今年特別在11日加碼辦理親子同樂的「搓芋圓體驗」，延續挖芋樂趣。此外，鄉公所更推出「住宿送好禮」，只要在10月1日至11月30日期間，在烈嶼鄉住宿一晚就送一份神秘禮物，住2晚再送第2份禮物，住宿3晚以上將送第3份。

每年芋頭季，遊客都會詢問何處買芋頭，洪若珊說，今年特別跟產銷班農友合作，將產銷及檢驗相關資料都放在網路上，要讓大家買得開心、吃得安心。芋農蘇秀蘭則是貼心提醒芋頭最佳的保存方式，若暫不食用可先削皮再洗淨、切塊後冷凍，取出後不退冰直接料理，風味更佳。