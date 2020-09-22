陳其邁就職將滿月 允加快市政預算執行

高雄市長陳其邁就任將滿月，談到未來的市政工作，他今天舉治水改善工程為例說，在水利署同意專案補助後，市府未來要加快預算執行，每個工程都訂定時間表，會要求加速推動。

陳其邁8月24日宣誓就職將屆滿一個月，市議會藍綠議員對他的表現有不同評價。陳其邁於上午主持市政會議後，接受聯訪時被問到心得感想，他做了上述表示。

他指出，一個月來歷經幾個事件，他舉0825積淹水後，市府整理約新台幣20億元治水預算，水利署同意專案補助改善治水，接下來市付要加快預算執行，將會全力要求加速施工。

有關總預算的編列，他說，市府今年舉債64億多元，明年度市府減少舉債約1.53億元；重要的是包括經濟建設、改善基礎建設及鐵路地下化後續工程、捷運路網等部分，今年編列31億多元，基礎建設部分也增加25億元。

產業轉型是重要施政目標，市府在「智慧城市推動委員會」預算項下編列2000萬元，要藉專案辦公室整合智慧城市，不管是5G、AI等應用服務方案還要爭取更多中央預算，支持城市數位轉型。

另外，市府明年增加1億元青創基金，陳其邁指出，「過去市府執行效率很差，大約3億元的經費執行效果非常不好，要檢討執行效率」。

有關陳其邁批評青創基金3億多元執行效率差一事，市府青年局長張以理告訴中央社記者，過去青年局除了提供一部分青創貸款利息補貼，其餘基金幾無執行，未來會加強橫向聯繫文化局、經發局著手青創場域的建置及鼓勵青創投資。

市府已將明年度總預算書送議會，國民黨市議員黃紹庭質疑陳其邁揭示的「四大優先」建設方向，包括產業轉型、增加就業、重大交通建設、解決空污等優先並未在明年度預算中看得到；質疑除了交通建設經費，沒有空污及增加就業的政策項目，他批評陳其邁總預算編列未兌現政見，明顯是「跳票」。

不過民進黨市議員邱俊憲肯定市府在降低舉債額度前提下，還能編出預算支應市政承諾，很不容易。民進黨市議員陳致中也指出，包括「智慧城市推動委員會」加速產業升級、增加青創基金增加創業就業，軌道建設經費多於今年度編列等，尤其舉債數額還是最低紀錄，給予肯定。