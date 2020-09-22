烈嶼芋頭季國慶日登場 歡迎遊客相揪來逗熱鬧

10月是烈嶼鄉芋頭的盛產季，金門縣烈嶼鄉芋頭季即將於10月10日至11日一連兩天在烈嶼東林複合式體育場登場，烈嶼鄉長洪若珊今天表示，今年活動有挖芋體驗、優質芋頭評選、特色農夫市集園遊會、街頭藝人表演、芋頭寶寶命名頒獎、星光芋頭之夜，歡迎民眾相揪來烈嶼參加。

洪若珊表示，烈嶼芋嘸免哺」早已聞名遐邇，意思是烈嶼芋頭香鬆綿，入口即化。要種植出美味的芋頭首先需要得天獨厚的地理環境，恰巧烈嶼的氣候和地質非常適合種植，再加上乾淨的水和空氣孕育出美味的檳榔心芋，在烈嶼隨處可見芋田的自然風貌，配合政府一鄉一特色的政策，已經連續18年舉辦芋頭季活動，成功將烈嶼的芋頭及觀光向外推廣。

洪若珊今天也預告，今年活動第一天早上除了開幕式活動，還有千人挖芋體驗，為帶動烈嶼的產業經濟，鄉公所將往年中午芋頭饗宴轉為發放美食券方式辦理，讓遊客可以自行到攤位購買美味的芋頭小吃，今年攤位也從往年50攤擴大到70攤，有美食、文創、特色農產品和機關宣導的攤位，歡迎民眾一起相約來小金門吃喝玩樂。

今年的芋頭季也舉辦了「住宿送好禮」與「打卡送好禮」活動，只要在10月1日至11月30日期間，遊客來烈嶼住宿一晚，就送第一份神秘禮物，住宿兩晚，再送第二份神秘禮物，住宿三晚以上，再送第三份神秘禮物；在11月1日至11月10日期間，來本鄉到指定地點拍照打卡，並上傳個人FB或IG，標註「烈嶼好好玩」，便可獲得神秘禮物。

至於每年的芋頭季期間均會有遊客詢問，要去哪裡買芋頭？洪若珊表示，今年特別跟產銷班的農友合作，將農友資訊放在烈嶼旅遊網上，同時為推廣安全農業理念，在旅遊網上的農友均有接受金門縣政府及農試所輔導，在網頁上也可以看到農有產銷及檢驗相關資料，就是要讓大家買得開心、吃得安心。