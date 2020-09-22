高雄老人逾47萬最高齡113歲 10月12日起發送敬老禮金

高雄市65歲以上老年人口達到45萬2847人，占全市人口16.35%，其中百歲人瑞334人，最年長的為113歲。為表達敬老之意，高雄市政府即日起啟動重陽敬老系列活動，10月12日起發送敬老禮金，包括年滿60歲的原住民在內，全市將發送敬老禮金給47萬7000多位老人。

高市府社會局表示，敬老禮金發送情形，60到64歲原住民、65至79歲每人1000元，80至89歲每人1500元，90歲到99歲每人5000，100歲以上每人1萬元。

高雄市政府今年連結16個局處、單位和38區共同推出31項高齡服務方案和31項重陽節敬老系列活動，今天宣布重陽敬老活動啟動時，邀來社區關懷據點老人表演，其中最年長的簡翠桃今年91歲，身體活動力不輸給「後輩」。簡翠桃在日據時期上過日本學校，後來因戰爭無法繼續求學，直到68歲讀鳥松國小，74歲鳥松國中補校畢業，現在還在關懷據點繼續各種學習。

高市祕書長楊明州表示，面對老人化社會，市府打出「3心 5老～世代共融、樂活不老」的老人福利主軸；在世代共融方面，包括「老青共居、代間共學、世代中心」；樂活不老則以「高齡學習、銀髮出遊、健康久久」推動相關方案；「老青共居」部分已設置前金區大同社會住宅,提供青年32户、長青16户，預計10月1日入住。