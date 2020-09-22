高雄老人逾47萬最高齡113歲 10月12日起發送敬老禮金
高雄市65歲以上老年人口達到45萬2847人，占全市人口16.35%，其中百歲人瑞334人，最年長的為113歲。為表達敬老之意，高雄市政府即日起啟動重陽敬老系列活動，10月12日起發送敬老禮金，包括年滿60歲的原住民在內，全市將發送敬老禮金給47萬7000多位老人。
高市府社會局表示，敬老禮金發送情形，60到64歲原住民、65至79歲每人1000元，80至89歲每人1500元，90歲到99歲每人5000，100歲以上每人1萬元。
高雄市政府今年連結16個局處、單位和38區共同推出31項高齡服務方案和31項重陽節敬老系列活動，今天宣布重陽敬老活動啟動時，邀來社區關懷據點老人表演，其中最年長的簡翠桃今年91歲，身體活動力不輸給「後輩」。簡翠桃在日據時期上過日本學校，後來因戰爭無法繼續求學，直到68歲讀鳥松國小，74歲鳥松國中補校畢業，現在還在關懷據點繼續各種學習。
高市祕書長楊明州表示，面對老人化社會，市府打出「3心 5老～世代共融、樂活不老」的老人福利主軸；在世代共融方面，包括「老青共居、代間共學、世代中心」；樂活不老則以「高齡學習、銀髮出遊、健康久久」推動相關方案；「老青共居」部分已設置前金區大同社會住宅,提供青年32户、長青16户，預計10月1日入住。
社會局指出，「代間共學」則與大專院校合辦代間共學師資培育計畫，預計發展8套教材，明年可服務1萬人次；「世代中心」現於15區布建16處，109年預計再擴增3處，達19處；「高齡學習」於長青學苑設置24堂代間融合課程，讓長幼共同學習，並設置219處高齡學習據點，開設超過1600班學習課程；「銀髮出遊」辦理老玩童幸福專車，109年擴大服務到38區，提供17條路線、71處市政建設景點；「健康久久」方面，今年預計新增116處社區照顧關懷據點及C級巷弄長照站，日照中心也預計增加16家。
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