快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝術家魏澤駁二駐村 記錄討海人心中的王爺千歲

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
藝術家魏澤到愛河邊溫王廟採訪及拍攝，探討討海人重要的王爺千歲信仰。圖／駁二藝術特區提供
藝術家魏澤到愛河邊溫王廟採訪及拍攝，探討討海人重要的王爺千歲信仰。圖／駁二藝術特區提供

今年因疫情影響，高雄駁二藝術家駐村計畫暫不開放國外藝術家申請進駐，轉以「海洋」為年度主題，開放國內藝術家駐村創作。台灣藝術家魏澤以討海人重要的王爺千歲信仰為創作核心，走遍高雄王爺廟，以影像紀錄呈現庇護討海人的王爺顯靈事蹟，揭開王爺信仰與沿海城鎮間獨有的宗教系譜。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區就在高雄港旁，獨特的駐村地理位置與人文景觀，為藝術家提供了豐沛的創作靈感與研究資源。高雄港與工業、航海、漁業、進出口貿易等產業密不可分，從生活到宗教信仰，也都與海洋息息相關，大大小小的王爺廟遍及高雄各區。魏澤一一走訪，以攝影機記錄人們虔誠問事、王爺顯靈的畫面。

魏澤以駁二所在的鹽埕區為中心，開始往外踏查，最遠至紅毛港及蚵仔寮，發現每間廟與周圍鄰里都存在著不同的互動方式。有些王爺廟在馬路邊不起眼的矮房裡，由周邊居民傾心奉祀，再小的王爺廟，信眾都能對主祀的王爺故事如數家珍。在哈瑪星渡船頭的巷弄中，也有王爺廟座落在住家間的窄巷裡，當廟方聊起廟中王爺的淵源，就會憶起當年這一帶討海人的生活光景。

魏澤表示，認識一間廟，就可以認識方圓百里內的歷史變遷與人物更迭，看見一個社區的遷移、興衰，也可梳理信仰與地方歷史在歲月中相互牽引的關係。

魏澤聽了許多奇聞軼事後發現，人們心中王爺的形象，詭在時代更迭下不停轉變，從早期渡海移民時期因敬畏而虔誠敬拜，到現在王爺就如同鄰居親友般存在。當「擲筊」問不到答案的時候，還會很人性化的聯想：可能現在是午餐時間，等王爺吃飽了再來問吧！王爺就活在人們心中，是生活中不可或缺的一帖安慰劑，也是一盞明燈。

同期駐村的魏澤及蔡坤霖，9月26日至10月4日在駁二藝術特區大義C8-8倉庫辦理雙個展。魏澤以「百歲與千歲」為題，探問代表人類壽命極限的「百歲」、民間信仰中王爺的別稱「千歲」間，若即若離、神祕難解的界線；蔡坤霖以高雄歷史地景進行田野踏查，將在展覽「海味醃漬」中帶領觀眾品嚐港口海風封存後，精釀的歷史風景。

藝術家魏澤到哈瑪星文龍宮採訪及拍攝的畫面，探討討海人重要的王爺千歲信仰。圖／駁二藝術特區提供
藝術家魏澤到哈瑪星文龍宮採訪及拍攝的畫面，探討討海人重要的王爺千歲信仰。圖／駁二藝術特區提供

民間信仰 藝術家

延伸閱讀

秋拍東南亞現當代藝術 新加坡、印尼重要代表作亮相

籌建伯立歐家園 52位藝術家捐助作品義賣

漂洋過海藝術療癒書包 海科館訴說每個不同的海洋故事

藝術家汪曉青作品 紐約最大戶外攝影展亮相

相關新聞

高雄老人逾47萬最高齡113歲 10月12日起發送敬老禮金

高雄市65歲以上老年人口達到45萬2847人，占全市人口16.35%，其中百歲人瑞334人，最年長的為113歲。為表達敬...

烈嶼芋頭季國慶日登場 歡迎遊客相揪來逗熱鬧

10月是烈嶼鄉芋頭的盛產季，金門縣烈嶼鄉芋頭季即將於10月10日至11日一連兩天在烈嶼東林複合式體育場登場，烈嶼鄉長洪若...

「你超速 爽國庫」高雄試辦口語化標誌抑制違規

為改善「闖紅燈」、「超速」問題，高雄市交通局於肇事率高的高楠公路臨水管路口沿線設置「天堂不遠 超速就到」、「你超速 爽國...

藝術家魏澤駁二駐村 記錄討海人心中的王爺千歲

今年因疫情影響，高雄駁二藝術家駐村計畫暫不開放國外藝術家申請進駐，轉以「海洋」為年度主題，開放國內藝術家駐村創作。台灣藝...

高雄前鎮乙烯外洩原因？環保局長：地下水有遭汙染

高雄市前鎮區乙烯外洩事件，至今仍未確定原因，環保局長張瑞琿今受訪說，調查發現原住民故事館地下室有乙烯汙染，但來源等原因待...

高雄訪查口罩通路 15家違規

國內近來發生數起口罩混充、標示、偽冒事件，高雄市衛生局啟動通路訪查，近10天共查獲15件違規，地點集中在超市、五金雜貨店...

30萬包機獎勵 是妙帖還是面子？

2004年恆春機場風光啟用，政府勾勒「1個半小時從台北到墾丁海邊」美景，卻不敵機場硬體條件、天候因素考驗，加上高鐵通車衝...

恆春機場包機試飛 菲律賓頭香

屏東恆春機場2004年9月班機停飛後，縣府前年起試辦國際包機活化恆春機場，菲律賓白金航空和旅行社合作向民航局申請航權後，...

公托供不應求 場地是大問題

公托、公幼供不應求，家長期盼政府能加速拓點，高雄市社會局坦言，除了預算，尋找適合場地是一大挑戰，要改建、申請變更等，並非...

高雄第7家社區公托 左營揭牌

各縣市力拚托育機構質量，高雄第7處社區公共托育家園昨啟用，市民和中低收、低收都有補助，費用每月實收2千至1萬。高雄市今年...

海龜防衛隊長蔡正男 投入小琉球環教獲獎

14年前舉家搬回屏東小琉球後，蔡正男開起民宿並投入綠蠵龜保育，讓生態保育逐漸成為全島共識，他被封為「海龜防衛隊長」，獲得...

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

高雄市路竹區一間私人壇昨晚舉辦廟會遶境，數十陣頭的數百成員遶境至深夜，近午夜還在放鞭炮與煙火，巨大聲響像戰爭，大人小孩都...

熱門新聞

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

考量青埔地區發展快速 桃市府已規畫3處高速公路計畫

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

北市老屋存量六都之首 今年底8處老屋增設電梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。