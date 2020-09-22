藝術家魏澤駁二駐村 記錄討海人心中的王爺千歲
今年因疫情影響，高雄駁二藝術家駐村計畫暫不開放國外藝術家申請進駐，轉以「海洋」為年度主題，開放國內藝術家駐村創作。台灣藝術家魏澤以討海人重要的王爺千歲信仰為創作核心，走遍高雄王爺廟，以影像紀錄呈現庇護討海人的王爺顯靈事蹟，揭開王爺信仰與沿海城鎮間獨有的宗教系譜。
高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區就在高雄港旁，獨特的駐村地理位置與人文景觀，為藝術家提供了豐沛的創作靈感與研究資源。高雄港與工業、航海、漁業、進出口貿易等產業密不可分，從生活到宗教信仰，也都與海洋息息相關，大大小小的王爺廟遍及高雄各區。魏澤一一走訪，以攝影機記錄人們虔誠問事、王爺顯靈的畫面。
魏澤以駁二所在的鹽埕區為中心，開始往外踏查，最遠至紅毛港及蚵仔寮，發現每間廟與周圍鄰里都存在著不同的互動方式。有些王爺廟在馬路邊不起眼的矮房裡，由周邊居民傾心奉祀，再小的王爺廟，信眾都能對主祀的王爺故事如數家珍。在哈瑪星渡船頭的巷弄中，也有王爺廟座落在住家間的窄巷裡，當廟方聊起廟中王爺的淵源，就會憶起當年這一帶討海人的生活光景。
魏澤表示，認識一間廟，就可以認識方圓百里內的歷史變遷與人物更迭，看見一個社區的遷移、興衰，也可梳理信仰與地方歷史在歲月中相互牽引的關係。
魏澤聽了許多奇聞軼事後發現，人們心中王爺的形象，詭在時代更迭下不停轉變，從早期渡海移民時期因敬畏而虔誠敬拜，到現在王爺就如同鄰居親友般存在。當「擲筊」問不到答案的時候，還會很人性化的聯想：可能現在是午餐時間，等王爺吃飽了再來問吧！王爺就活在人們心中，是生活中不可或缺的一帖安慰劑，也是一盞明燈。
同期駐村的魏澤及蔡坤霖，9月26日至10月4日在駁二藝術特區大義C8-8倉庫辦理雙個展。魏澤以「百歲與千歲」為題，探問代表人類壽命極限的「百歲」、民間信仰中王爺的別稱「千歲」間，若即若離、神祕難解的界線；蔡坤霖以高雄歷史地景進行田野踏查，將在展覽「海味醃漬」中帶領觀眾品嚐港口海風封存後，精釀的歷史風景。
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