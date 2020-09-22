高雄前鎮乙烯外洩原因？環保局長：地下水有遭汙染

高雄市前鎮區乙烯外洩事件，至今仍未確定原因，環保局長張瑞琿今受訪說，調查發現原住民故事館地下室有乙烯汙染，但來源等原因待查。市長陳其邁表示，還要經過第三方討論、驗證，順利的話，調查報告本周會出爐。

張瑞琿說，原則上是在原住民故事館地下室地下水，發現有一些汙染，但這些汙染物的範圍等，目前還在進一步查證，本周會有較詳細的報告出來。

此前市府開記者會說明進度時，強硬要求管線業者負起責任，但管線通過壓力測試，顯示應正常無洩漏，令市府和業者都驚訝，原因也再度限入羅生門。

張瑞琿今指調查發現是原民故事館地下水遭汙染。媒體追問是否表示管線沒有洩漏，只有地下水？張說，管線部份，經發局要再確認，但環保局的調查，目前看到的是地下水有汙染，汙染來源則要再進一步確認。

陳其邁受訪說，前鎮乙烯外洩事件，該地區過去相對較複雜，在這個禮拜，順利的話，應該會有一個調查結果。現在請第三方再做討論、驗證，整個調查的報告會很快落幕。

媒體問洩漏點是否已經確定？陳其邁說，現在還在寫報告，還有第三方驗證，要一點時間，報告出來會立刻跟大家說明。