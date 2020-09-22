快訊

大陸轟炸機蘭嶼外海現蹤？台東省道疑見國軍飛彈雷達車隊

內鬼滲透？為中國監控華人的「藏族難民警察」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮乙烯外洩原因？環保局長：地下水有遭汙染

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市環保局長張瑞琿。記者蔡孟妤／攝影
高雄市環保局長張瑞琿。記者蔡孟妤／攝影

高雄市前鎮區乙烯外洩事件，至今仍未確定原因，環保局長張瑞琿今受訪說，調查發現原住民故事館地下室有乙烯汙染，但來源等原因待查。市長陳其邁表示，還要經過第三方討論、驗證，順利的話，調查報告本周會出爐。

張瑞琿說，原則上是在原住民故事館地下室地下水，發現有一些汙染，但這些汙染物的範圍等，目前還在進一步查證，本周會有較詳細的報告出來。

此前市府開記者會說明進度時，強硬要求管線業者負起責任，但管線通過壓力測試，顯示應正常無洩漏，令市府和業者都驚訝，原因也再度限入羅生門。

張瑞琿今指調查發現是原民故事館地下水遭汙染。媒體追問是否表示管線沒有洩漏，只有地下水？張說，管線部份，經發局要再確認，但環保局的調查，目前看到的是地下水有汙染，汙染來源則要再進一步確認。

陳其邁受訪說，前鎮乙烯外洩事件，該地區過去相對較複雜，在這個禮拜，順利的話，應該會有一個調查結果。現在請第三方再做討論、驗證，整個調查的報告會很快落幕。

媒體問洩漏點是否已經確定？陳其邁說，現在還在寫報告，還有第三方驗證，要一點時間，報告出來會立刻跟大家說明。

地下水 陳其邁 原住民

延伸閱讀

高雄第7家社區公托 左營揭牌

議會縮短質詢時間曾挨批護韓 陳其邁上任比照辦理

第7家公共家園啟用 陳其邁：公托公幼不能輸5都

陳其邁就職快滿月 允市政加快腳步上緊發條

相關新聞

高雄老人逾47萬最高齡113歲 10月12日起發送敬老禮金

高雄市65歲以上老年人口達到45萬2847人，占全市人口16.35%，其中百歲人瑞334人，最年長的為113歲。為表達敬...

烈嶼芋頭季國慶日登場 歡迎遊客相揪來逗熱鬧

10月是烈嶼鄉芋頭的盛產季，金門縣烈嶼鄉芋頭季即將於10月10日至11日一連兩天在烈嶼東林複合式體育場登場，烈嶼鄉長洪若...

「你超速 爽國庫」高雄試辦口語化標誌抑制違規

為改善「闖紅燈」、「超速」問題，高雄市交通局於肇事率高的高楠公路臨水管路口沿線設置「天堂不遠 超速就到」、「你超速 爽國...

藝術家魏澤駁二駐村 記錄討海人心中的王爺千歲

今年因疫情影響，高雄駁二藝術家駐村計畫暫不開放國外藝術家申請進駐，轉以「海洋」為年度主題，開放國內藝術家駐村創作。台灣藝...

高雄前鎮乙烯外洩原因？環保局長：地下水有遭汙染

高雄市前鎮區乙烯外洩事件，至今仍未確定原因，環保局長張瑞琿今受訪說，調查發現原住民故事館地下室有乙烯汙染，但來源等原因待...

高雄訪查口罩通路 15家違規

國內近來發生數起口罩混充、標示、偽冒事件，高雄市衛生局啟動通路訪查，近10天共查獲15件違規，地點集中在超市、五金雜貨店...

30萬包機獎勵 是妙帖還是面子？

2004年恆春機場風光啟用，政府勾勒「1個半小時從台北到墾丁海邊」美景，卻不敵機場硬體條件、天候因素考驗，加上高鐵通車衝...

恆春機場包機試飛 菲律賓頭香

屏東恆春機場2004年9月班機停飛後，縣府前年起試辦國際包機活化恆春機場，菲律賓白金航空和旅行社合作向民航局申請航權後，...

公托供不應求 場地是大問題

公托、公幼供不應求，家長期盼政府能加速拓點，高雄市社會局坦言，除了預算，尋找適合場地是一大挑戰，要改建、申請變更等，並非...

高雄第7家社區公托 左營揭牌

各縣市力拚托育機構質量，高雄第7處社區公共托育家園昨啟用，市民和中低收、低收都有補助，費用每月實收2千至1萬。高雄市今年...

海龜防衛隊長蔡正男 投入小琉球環教獲獎

14年前舉家搬回屏東小琉球後，蔡正男開起民宿並投入綠蠵龜保育，讓生態保育逐漸成為全島共識，他被封為「海龜防衛隊長」，獲得...

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

高雄市路竹區一間私人壇昨晚舉辦廟會遶境，數十陣頭的數百成員遶境至深夜，近午夜還在放鞭炮與煙火，巨大聲響像戰爭，大人小孩都...

熱門新聞

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

考量青埔地區發展快速 桃市府已規畫3處高速公路計畫

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

北市老屋存量六都之首 今年底8處老屋增設電梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。