聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄前鎮乙烯外洩原因？環保局長：地下水有遭汙染
高雄市前鎮區乙烯外洩事件，至今仍未確定原因，環保局長張瑞琿今受訪說，調查發現原住民故事館地下室有乙烯汙染，但來源等原因待查。市長陳其邁表示，還要經過第三方討論、驗證，順利的話，調查報告本周會出爐。
張瑞琿說，原則上是在原住民故事館地下室地下水，發現有一些汙染，但這些汙染物的範圍等，目前還在進一步查證，本周會有較詳細的報告出來。
此前市府開記者會說明進度時，強硬要求管線業者負起責任，但管線通過壓力測試，顯示應正常無洩漏，令市府和業者都驚訝，原因也再度限入羅生門。
張瑞琿今指調查發現是原民故事館地下水遭汙染。媒體追問是否表示管線沒有洩漏，只有地下水？張說，管線部份，經發局要再確認，但環保局的調查，目前看到的是地下水有汙染，汙染來源則要再進一步確認。
陳其邁受訪說，前鎮乙烯外洩事件，該地區過去相對較複雜，在這個禮拜，順利的話，應該會有一個調查結果。現在請第三方再做討論、驗證，整個調查的報告會很快落幕。
媒體問洩漏點是否已經確定？陳其邁說，現在還在寫報告，還有第三方驗證，要一點時間，報告出來會立刻跟大家說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言