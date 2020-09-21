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海龜防衛隊長蔡正男 投入小琉球環教獲獎

中央社 / 屏東縣21日電
蔡正男開起民宿並投入綠蠵龜保育，讓生態保育逐漸成為全島共識，他被封為「海龜防衛隊長」。示意圖／記者潘欣中翻攝
蔡正男開起民宿並投入綠蠵龜保育，讓生態保育逐漸成為全島共識，他被封為「海龜防衛隊長」。示意圖／記者潘欣中翻攝

14年前舉家搬回屏東小琉球後，蔡正男開起民宿並投入綠蠵龜保育，讓生態保育逐漸成為全島共識，他被封為「海龜防衛隊長」，獲得今年「第7屆國家環境教育獎」個人組特優。

43歲的蔡正男出生於小琉球，國中畢業後異地求學就業，直到14年前舉家搬回小琉球。蔡正男表示，住在都市，小孩一出門就只能去百貨公司，為了讓小孩有好的生活環境，並認識小琉球，因而毅然回鄉。

回鄉的蔡正男經營民宿，為守護家鄉環境永續發展，長期投入島上進行生態調查、記錄與維護，並到學校為學生上環境教育宣導課程。「海龜是最好的生態保育宣導」，他說，帶遊客去看海龜、實際接觸潮間帶生物，藉由實際的環境告訴遊客「為什麼魚網和垃圾會讓海龜受傷、喪命，為什麼防曬乳會傷害潮間帶生物及珊瑚」，遊客接受度會比光宣導要來得高。

除了以實際行動友善生態外，蔡正男經營的民宿「正好友生態環保旅店」也取得環保署銀級環保標章認證，為屏東縣首座服務業銀級認證，也是全台灣唯二獲得銀級認證的民宿；現在「全台唯一金級認證」是他努力目標。

為了減緩人為活動對環境造成的衝擊，在去年的小琉球迎王繞境慶典上，蔡正男主動媒合餐飲店家提供環保餐具，減少一次性的廢棄物產生，民宿則擔任清洗餐具的工作。一個又一個的環保行動，在島上逐漸發酵，喚起同業及島民共鳴，隨行杯、淨灘給海灘貨幣、擔任海洋志工等，保育及環保已成為島上共識，旅宿同業紛紛接續取得環保標章認證。

受到國旅復甦，目前旅遊人潮正夯的小琉球，每到假日登島遊客常超過上萬人，對於生態及環保都是個壓力。蔡正男認為，小琉球的旅遊人數需要量的控制，可以藉由分區管制及交通管制來執行；而海龜是吸引遊客到小琉球來「洗禮」的大誘因，「環境教育是小琉球的大方向，有多少遊客登島，就有多少遊客在島上獲得環境教育。」

蔡正男說，小琉球是個封閉的島嶼，環保的規定，遊客不得不遵守，希望藉由小琉球的環境教育，讓遊客改變旅遊習慣，例如隨身攜帶保溫杯、不亂丟垃圾等，這樣遊客到其他地方旅遊，也會養成好的旅遊習慣。自喻「海洋守護者」的蔡正男從自身做起，以「海歸、海龜、海規」為環境教育的理念，為最愛的故鄉盡一份心力。

小琉球 海龜 民宿

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