樂高相遇金門風獅爺 文化季更有看頭

金門縣政府觀光處今天表示，兩尊大型樂高風獅爺將於27日亮相，其中一尊是依後水頭風獅一比一、等比率擬真打造，再加上其他樂高元素，預期今年金沙風獅爺文化季將更有看頭。

依金門當地文史，古代金門植被豐富，但元明以後為發展鹽業大量砍伐森林，加上海盜縱火燒林，造成金門植被遭受破壞，風害更為嚴重。當地居民為了防止風害，設立風獅爺祈求「鎮風止煞」。

金沙鎮位於金門島東北部，地處風口，受風害尤烈，擁有全金門最多的風獅爺，金沙鎮也因而在9年前舉辦風獅爺文化季，這項金沙鎮年度盛會也成了金門「一鄉鎮、一特色」代表之一。

金門縣政府觀光處更為今年風獅爺文化季添加多項元素，邀請樂高認證名師黃彥智以後水頭「汶源宮」184公分高的風獅爺為模型，打造1：1等比風獅爺，更創作專屬金門意象的風獅爺。這也是黃彥智第一次與地方縣市政府合作，推出專屬地方的創意積木裝置藝術。期盼以品牌合作方式，吸引年輕族群來金門旅遊。

觀光處說，全球樂高（LEGO）認證大師僅19人，黃彥智不僅是全球樂高認證名師之一，也是台澎金馬唯一的樂高認證名師，曾受邀製作大型版作品樂高積木「北港朝天宮」，在美國底特律美術館展出，其他作品還有台北地標101大樓、台灣手搖巨無霸珍珠奶茶等，作品享譽國際。

這些樂高積木創意元素27日搶先亮相，10月1日起在金東電影院與隔鄰的陽翟大街呈現，不但為10月中旬揭幕的金沙鎮風獅爺文化季打頭陣，也讓今年風獅爺文化季更有看頭。

金沙鎮公所表示，今年風獅爺文化季推出「博餅爺」等節慶限定版虛擬風獅爺，民眾可利用行動裝置及GPS定位系統，尋找散布鎮上各個村落的風獅爺和節慶版風獅爺。

另外，兩座大型風獅爺樂高積木放置地點的金東電影院，今年適逢成立60週年，這裡曾是國軍弟兄休假看電影的好去處，隨部隊裁減，昔日高朋滿座盛況不復見。觀光處透過製作具有在地特色，包括戲院售票員、電影放映機與放映員、老兵、重新粉刷電影院的油漆工、復古郵筒與郵差等樂高人偶與道具，讓造訪的旅人彷彿置身時光隧道中，期盼滿滿懷舊氛圍重現戲院往昔風華。