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廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市路竹區一間私人壇昨晚舉辦廟會遶境，數十陣頭遶境至深夜，近午夜還在放鞭炮與煙火。記者徐白櫻／翻攝
高雄市路竹區一間私人壇昨晚舉辦廟會遶境，數十陣頭遶境至深夜，近午夜還在放鞭炮與煙火。記者徐白櫻／翻攝

高雄市路竹區一間私人壇昨晚舉辦廟會遶境，數十陣頭的數百成員遶境至深夜，近午夜還在放鞭炮與煙火，巨大聲響像戰爭，大人小孩都難入眠。高市警察局、消防局與環保局等紛開單取締，消防局部分開出6張罰單、12項目違規罰金近90萬元。

路竹一間私人壇舉辦遶境大典，19日與20日都有施放煙火，昨晚進入最高潮，數十陣頭隊伍沿著中山路、大社路與國昌路等地行進遶境，沿途燃放鞭炮，且到深夜還沒入廟，鄰近居民飽受噪音之苦，紛紛打電話檢舉。鄉親抱怨說，深夜11點外面還轟隆隆，感覺像戰爭，大人小孩都睡不著。

高市消防局五大隊表示，據「高雄市爆竹煙火施放管制自治條例」，高市晚上10點過後不能放炮竹煙火，而且高空煙火須事前申請，此處私人壇經勸導無效，19、20兩天，總計開出6張罰單，其中12項違規，罰金近90萬元；高空煙火具高度危險性，重罰39萬元。

此事受到高市議員李雅築關注，她表示，尊重廟會活動是宗教文化，但是主辦方應按照規定舉行，如超過規定時間與造成附近區域困擾，已經嚴重影響環境與治安，消防局、警察局與環保局皆連續開罰卻無法制止問題，應研議適當的方式，即時解決問題，避免造成鄉親困擾。

除消防局開罰外，環保局也資噪音管制開罰，警局則針對交通違規項目開單告發。遶境過後，此家私人壇也透過臉書致歉，對受廟會活動干擾的鄉親表達歉意。

高市消防局六大隊表示，高空煙火具高度危險性，須事前提出申請，且要由專技人員施放。記者徐白櫻／翻攝
高市消防局六大隊表示，高空煙火具高度危險性，須事前提出申請，且要由專技人員施放。記者徐白櫻／翻攝

遶境 警察 戰爭

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