導入傳統生活文化 六堆客家園區獲環教獎特優

客委會六堆客家文化園區導入傳統生活及文化於環境教育，獲得「第7屆國家環境教育獎」機關特優獎，也是全國第一個獲得特優獎的文化保存單位。

客家委員會客家文化發展中心表示，六堆客家文化園區以保存高屏地區六堆客庄深厚人文資產為營運方針，發展「生態博物館」為目標，園區內呈現客家最原始風貌，在環境教育推動上是政府機關少數文化保存類環教場域。

客發中心表示，在實際操作上，園區透過傳統生活如踔田（客語的除草）、實體典藏（菸樓、礱間）、客家文化體驗教育等，以簡單、自然模式將文化推廣與環境教育結合，並賦予生命力。

園區位於屏東縣內埔鄉，佔地約30公頃，鄰內埔、長治及麟洛三鄉交界處民國100年10月22日開園，從象徵六堆客家人開墾精神的自然景觀為起點，到建立農田水利田園地景區、再到象徵團結合作的傘架聚落景觀，最後以現代建築作為新原點，用全新詮釋觀點，刻劃六堆先民與土地互動的歷史軌跡，傳達南部客家文化永續繁衍。

屏東縣今年環境教育獎獲2特優、2優等，創歷年最好成績，獲得特優獎的有個人組的蔡正男，優等獎的有滿州鄉里德社區發展協會、屏東市民和國小。

在小琉球開旅店的蔡正男被稱「海龜防衛隊長」，12年前舉家回歸小琉球，守護家為鄉環境永續發展，蔡正男長期投入島上進行生態調查、記錄與維護，除以實際行動友善生態外，也打造正好友生態環保旅店，取得行政院環保署銀級環保標章認證，為屏東縣首座服務業銀級認證。

里德社區以「生態旅遊推動環境教育」，去年取得環境教育場域認證，成為屏東縣首座社區參與類型場域，「從老鷹獵人化身為老鷹守護者」透過社區結合過往老鷹與部落的關係變化，以及當地灰面鵟鷹（國慶鳥）過境的特色生態，開發「鷹揚里德」課程，結合滿州鄉的重要溪流欖仁溪的環境資源發展慢遊欖仁溪課程。

位於屏東市萬年溪畔的民和國小，將萬年溪這條歷經劇烈變化的河川作為學校本位課程，發展環境教育特色課程及活動，除了培育解說員，也由學生模仿清明上河圖，畫出「萬年溪上河圖」，並設計出「萬年大富翁」、「萬年溪抓寶趣App」，透過遊戲模式讓學生及家長對環境議題更加關注。