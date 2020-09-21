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議會縮短質詢時間曾挨批護韓 陳其邁上任比照辦理
前高雄市長韓國瑜在議會質詢時間縮短為每人、每黨團10分鐘，當時遭綠營抨擊是護航韓國瑜。如今新市長陳其邁上任，高雄市議會10月5日開議，今下午議會程序委員會開會決議，質詢時間仍依循韓國瑜時期，沒有改變。
高雄市議會質詢時間，第一、二屆時每黨團各30分鐘、每議員15分鐘，但前市長韓國瑜時期，第三屆第三次大會在今年5月改為黨團、議員一律10分鐘，當時遭民進黨撻伐是為掩護韓國瑜。
高市議會今下午召開程序委員會，討論質詢時間是否依循韓國瑜時期，藍綠對維持比照韓國瑜質詢時間均未反對，最後拍板維持比照辦理，黨團、每人均維持10分鐘質詢；議長曾麗燕說，過程中沒有人提出異議。不過黨團質詢順序，則待藍綠等黨團總召在開議前協調。
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