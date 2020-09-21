議會縮短質詢時間曾挨批護韓 陳其邁上任比照辦理

前高雄市長韓國瑜在議會質詢時間縮短為每人、每黨團10分鐘，當時遭綠營抨擊是護航韓國瑜。如今新市長陳其邁上任，高雄市議會10月5日開議，今下午議會程序委員會開會決議，質詢時間仍依循韓國瑜時期，沒有改變。

高雄市議會質詢時間，第一、二屆時每黨團各30分鐘、每議員15分鐘，但前市長韓國瑜時期，第三屆第三次大會在今年5月改為黨團、議員一律10分鐘，當時遭民進黨撻伐是為掩護韓國瑜。