高市110年度總預算規模1564億新高 舉債創新低

高市府完成110年度總預算編列，預算規模1564億元較今年成長58億元，創下縣市合併以來的新高；市府也說撙節開支，舉債創新低，允積極爭取中央補助，落實「兩年拚四年」目標。

高市議會第4次定期大會即將在10月5日登場，市府已經將總預算案送交議會。

市府指出，110年度總預算案規模新台幣1564億元較今年度成長58億元，成長幅度是4%，是縣市合併以來新高。歲入約1461億元，歲出約1524億元，歲入出差短約63億元，再以編列公債及賒借收入弭平，這是市府連續10年公債及賒借數額下降，淨舉債數是63億元，比今年減少約1.5億元，再創新低。

市府發布新聞稿指出，陳其邁上任3星期就火速調整並審定總預算，秉持財政紀律及撙節開支原則，將舉債數壓低，也盤點施政優先順序，並落實競選政見及承諾事項。

明年總預算案，市府要達成的目標包括：四大優先政策即產業轉型及增加就業機會等，包含成立「智慧城市推動委員會」及加速產業轉型升級；挹注青創基金1億元；鐵路地下化及捷運路竹延伸線等交通建設預算等，市府自籌的經費計投入31億元，比109年增加近11億元。

在基礎設施及品質提升方面，在路平、路燈、排水清疏及公園管理等例行維護工作之外，市府加碼建設經費，總計投入25億元，較109年增加1.6億元。校園雙機裝置方面，受惠於中央協助，110年編列達28億元，另外還汰換警察車輛以及監視器更新等，以強化治安。

在體恤市民貼心服務方面，110年的社福經費比109年增加逾11億元，因應武漢肺炎疫情，新增肺炎鏈球菌疫苗補助並增加居家醫療服務院所的服務。至於婦幼方面新增弱勢孕婦產檢交通補貼，並將增設公共幼兒園的經費，由109年的4億1000萬元提升到6億6000萬元。

另外，在市民運動需求方面，增加整修運動場館並投入6000萬元增設學校運動場夜間照明，預計110年可以新增62處夜間運動場，提供市民更便利的運動空間。

市府表示，陳其邁為落實政見承諾使市政無縫接軌，上任3週火速審定總預算案，撙節開支舉債數創新低，預算規模創新高，要落實「兩年拚四年」的市政目標。