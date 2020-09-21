串聯各地社福據點 高市社福網絡園遊會26日登場

高市原住民文建站、都市農園與日間關懷據點陸續成立，為凝聚全市原民情感，高市府原民會今日在鳳山行政中心舉辦記者會，並表示，9月26日將在台糖花卉中心舉辦社福網絡園遊會，將以感恩禮讚、亮點表演、趣味競賽及社福攤位當活動主軸，展示成果也歡慶重陽節。

今日上午，高市原民會在鳳山行政中心宣傳「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」，市議員范織欽、陳幸富與林智鴻等人到場，活動開始後，娜麓灣文健站長輩帶著健康、活力等標語進場，眾人與原民會主委阿布斯共同點亮象徵高市社福網絡地圖的儀式。

原民會指出，全市已成立27個文建站、5處原住民家庭服務中心、3區都會農園、2個日間關懷據點、1個部落食堂、8位駐區公所服務員、2處社會住宅及1處法院原住民服務據點。