高雄市明年總預算 路平、燈亮等加碼1.6億

高雄市議會10月初將開議，市府明年總預算案已編好送議會審查，市府強調歲入出差短連續10年下降，淨舉債數減少1.5億元創新低。並表示對於路平、路燈、排水清疏及公園管理等例行維護工作均加碼經費，共投入25億元，較今年增加1.6億元。

高雄市政府表示，110年度總預算案規模1564億元較109年度成長58億元約4%，創縣市合併以來新高。歲入編列約1461億元，歲出編列約1524億元，歲入出差短約63億元編列公債及賒借連10年下降，淨舉債數減少1.5億元創新低。

市府表示，市長陳其邁上任三周後調整並審定總預算案，在110年的總預算案中，針對陳其邁競選期間所提出的「產業轉型」、「就業機會」、「交通建設」及「空汙防治」4大政策，優先編列預算以落實政策推動，其中包含成立智慧城市推動委員會，以創新應用加速產業轉型升級。

另挹注青創基金1億元，加上109年未執行的3億元，總計4億元經費協助青年創業。產業發展、文化創意、觀光行銷等經費也再增加1.5億元，以活絡經濟帶動就業。

鐵路地下化、捷運路竹延伸線、捷運黃線及輕軌等重大交通建設預算上，市府自籌經費總計31億元，比109年增加近11億元。另市府表示，對於路平、路燈、排水清疏及公園管理等常年例行的維護工作，市府均加碼經費，總計投入25億元，較109年增加1.6億元。

此外，110年編列校園雙機經費達28億元，遠高於109年的2億元。警察車輛及監視器的汰換更新，也提高經費規模至3.5億元。社福經費比109年增加逾11億元，因應新冠肺炎疫情，新增肺炎鏈球菌疫苗補助等。

在婦幼方面，新增了弱勢孕婦產檢交通補貼，並提升增設公共幼兒園經費；並預計110年新增62處夜間運動場。市府表示，未來將再積極爭取中央政府的預算補助，盼落實「2年拚4年」市政目標。