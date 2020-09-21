屏東機車大縣 火車站旁停車位卻銳減令機車族好困擾

屏東火車站旁可容納7百部機車的停車場，月前因承租業者不堪虧損提前終止租約，導致該停車場閒置長達2個多月，造成通勤機車族困擾。對此，機車族抱怨連連，經協調台鐵已向廠商達成11個月短租共識，待業者向國稅局申請營業登記通過後，即可在10天內營運，供通勤族使用。

根據屏東縣警察局交通隊統計，今年1至8月屏東火車站周邊公勇路、光復路段，取締違規停車民眾檢舉舉發共計36件、員警違規舉發共計832件，總計取締868件。

對此，有民眾看法兩極，一部分民眾認為，會有違停現象是因為火車站周邊停車位不足所致。另外，則有人認為會違停主要仍是個人行為居多，因此，未必與停車位相關。

然而，機車通勤族表示，由於屏東縣大眾運輸工具相對缺乏，因此機車是許多通勤族的首選，再加上屏東是全國機車密度最高的地方，如此一來，屏東火車站的機車停車需求也必定會更大，因此，一夕之間少掉7百個機車停車位，絕對會造成機車族困擾。

鄰近火車站的商家坦言，在火車站周邊，設有機車停車位時，仍會有民眾臨停或違停的情形發生，雖然沒有特別留意在停車位閒置的期間，違停亂象有沒有增加，但依然可以感受到機車族的不便。