屏東火車站閒置停車位有解 10天內恢復營運

屏東火車站旁可容納7百部機車的停車場，月前因承租業者不堪虧損提前終止租約，導致該停車場閒置長達2個多月，造成通勤機車族困擾，歷經多次流標，經立委周春米向台鐵的協調之後，雖然依舊未有業者招標，但台鐵已向廠商達成11個月短租共識，待業者向國稅局申請營業登記通過後，即可營運供通勤族使用。

根據台鐵統計，火車站周邊，面相火車站右側停車場，分別有280個機車停車位、207個汽車停車位；左邊則有283個機車停車位、94個汽車停車位。再加上原先7百個機車停車位，可停達1263部機車。

然而，月前台鐵旁7百格機車停車位，卻因承租業者不堪虧損提前終止租約，然後歷經多次招標，皆無業者願意承租，導致該停車場閒置長達1個多月，讓通勤機車族困擾，再加上，屏東火車站日平均進出約2萬4千人次，不僅難以負荷周邊停車量，隨著機車位減少，更是對機車族雪上加霜。

有鑑於此，立委周春米曾在9月8日上午，到場視察，並向台鐵人員協調，要求台鐵一定要在9月16日招標結果出爐後，盡快處理此事，若再次流標，則須提出因應措施。

時至今日，雖然屏東火車站旁的機車停車場招標依舊未果，但台鐵已經與廠商達成約11個月的短租共識。目前業者已經向國稅局申請相關的營業登記，待通過後，即可到場裝設相關設備，並且預計在10天內恢復營運。