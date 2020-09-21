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擱淺金門綠蠵龜體力好轉 將適時放流重返大海

中央社 / 金門縣21日電
金門縣水產試驗所日前接獲通報，烈嶼鄉中墩海岸有一隻綠蠵龜擱淺，由於公海龜體型碩大，總共動員5、6名工作人員，才將海龜由烈嶼移置金門本島的水試所內蓄養，經多日照料，海龜食慾及體力已明顯恢復。圖／金門縣水試所提供
金門縣水產試驗所日前接獲通報，烈嶼鄉中墩海岸有一隻綠蠵龜擱淺，由於公海龜體型碩大，總共動員5、6名工作人員，才將海龜由烈嶼移置金門本島的水試所內蓄養，經多日照料，海龜食慾及體力已明顯恢復。圖／金門縣水試所提供

金門縣水產試驗所今天表示，在烈嶼鄉海岸擱淺的保育類綠蠵龜，經過水試所人員及動保協會獸醫半個月來的細心照料，食慾及活動力已明顯好轉，若健康良好將擇日放流重返大海。

水試所發布新聞表示，5日接獲通報，烈嶼鄉中墩海岸有一隻綠蠵龜擱淺，水試所人員火速派員跨海協助處理。由於公海龜體型碩大，總共動員5、6名工作人員，才將海龜由烈嶼移置金門本島的水試所內蓄養照顧。

水試所所長楊文璽表示，經過獸醫檢查初步檢視，綠蠵龜並無外傷，但到了水試所溫室蓄養水槽初期，或許因為環境陌生而躁動不安，一開始獸醫施予輸液，並注射止痛劑後，隔夜觀察，試圖投餵海葡萄藻及透抽等海鮮來引誘牠進食，但海龜不為所動，且一直在水面漂浮，不肯下潛。

所幸經過十多天的努力照料觀察，水試所人員發現海龜體力已明顯恢復並開始少量進食；更令人振奮，水試所人員觀察到海龜較能穩定下潛休息，而且有想咬東西的行為，希望牠可以增加食慾，以方便投餵藥品。

水試所表示，會再嘗試給予綠蠵龜更多食材，希望牠進食的量可提升到體重的5%，同時考慮把牠換到更大的水槽，增加活動空間；只有進食量正常及活動力恢復才達野放標準。

水試所根據文獻和研究顯示說明，海龜存在地球上已有一億年歷史，然而全球7種海龜中，卻有6種面臨絕種威脅。水試所表示，喚起社會大眾對海洋生物生存的重視與愛護，是刻不容緩的事。

海龜 綠蠵龜 獸醫

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