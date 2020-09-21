恆春機場活化開啟新頁 國際試航菲律賓搶頭香

中央社 / 屏東縣21日電

屏東縣政府多年努力下，今天首次在恆春機場辦理國際試航，菲律賓白金航空公司自馬尼拉機場飛至恆春機場，雖沒開艙門也沒旅客，但已為停飛6年的恆春機場活化開啟嶄新一頁。

屏東墾丁每年吸引超過400萬遊客到訪，具國際觀光價值，但交通運輸上目前僅能透過高鐵及客運轉乘耗時甚鉅；恆春機場距墾丁國家公園僅約15~20分鐘車程，如遊客能從恆春機場進出恆春半島，可大幅節省交通時間。

恆春機場自2014年停飛後，上午首次有民航機降落，屏東縣政府爭取國際包機成功，來自菲律賓的首航包機試飛，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情不開艙門、沒有旅客，但縣長潘孟安仍然親自到場迎接。

這次的「空機試飛」是菲律賓白金航空公司，31人座螺旋槳引擎機型Dornier328，原本預計上午10時多抵達，因為起飛延遲，直到10時30分左右抵達恆春機場上空。飛機降落後採「不關引擎不開艙門」方式，菲籍正副駕駛朝著窗外揮手，屏東縣長潘孟安多次在塔台向機師揮手致意，飛機停留至11時19分起飛返回菲律賓。

屏東縣政府交通旅遊處原本建議駕駛在機場上空多盤旋一圈再降落，但菲國機師一次就完成降落，並透過塔台向潘孟安表示，菲律賓離島眾多，許多跑道及機型比恆春機場還難起降，恆春機場起降相當容易且平穩。

這次為國際試航新航道，菲律賓民航局派遣5名督導隨機檢視；另外，機組員含正、副駕駛及空服員、飛行工程師、航機工程師及簽派員共12人。

潘孟安表示，「這是歷史性一刻，更是新的里程碑」，這幾年經過6個國家、40幾個航空公司討論，本來6月份預計要啟動每週1班5天4夜的包機，因為武漢肺炎疫情關係直到現在才試飛。未來希望拓展更多周邊國家的包機旅遊，中長期更能爭取改善恆春跑道、導航等設施，讓恆春機場能夠永續經營。

縣府表示，經向行政院及交通部爭取機場活化，中央同意試辦恆春機場作為入出國機場，這項恆春機場活化的短中長期推動計畫，其中短期策略為推動國際商務專機或包機起降。

縣府指出，在歷經4年的堅持，透過持續拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國、40餘間航空公司及旅行社，終於爭取到菲律賓白金航空公司，在今天提前訓練機組人員、熟悉航路及機場到離場等程序。

縣府表示，後續待疫情趨緩即可展開國際包機航線載客服務，為恆春機場活化樹立重要里程碑；而中長期的改善跑道條件、增長現有跑道、新建側風降落跑道，提供國際班機全年起降的機場環境等部分，目前交通部民航局正進行評估。

機場 恆春 屏東縣政府

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