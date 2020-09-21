高市地政局標售土地 第3季地王落在岡山87期重劃區

高雄市地政局近日辦理第3季開發區土地標售，標出12標14筆土地，為市庫挹注13億餘元，其中位在岡山區鵬程路及鵬程東一路一筆87期重畫區角地，因未來看好，共16家投資人搶進，最終以5億2168萬元售出，每坪標脫價 51.8萬，顯見87期重劃區投資潛力看漲。

據地政局分析，面積為1006坪的第87期重劃區角地，鄰近省道台1線及捷運南岡山站，附近有公16、公17、兆湘國小、劉厝公園及岡山文化中心，環境優，交通便捷，因此成為大熱門，是第3本季標封數及溢價率最多的一筆。

另位在小港的86期市地重劃區，首次推出1筆378坪可作商業服務及物流倉儲使用的特定倉儲轉運專用區用地，因近小港國際機場、國道1號及捷運紅線草衙站，又可結合大魯閣草衙道大型休閒購物中心，商機看好，也以總價8695 萬元標脫。位在鳳山區台88線快速道路旁的第77期市地重劃區，近中山高五甲系統交流道，其中1筆面積164坪的角地，以每坪41.3 萬元標脫；位於保華一路及代德一街口的另筆角地，每坪以40.6 萬元標脫，都創高價。

高雄大學區段徵收區也後市看好，大學17街及大學26街口一筆商用土地，正對雄大學，以1億9989萬元標脫，每坪標脫價約47 萬元，溢價率56.24 ％，再創區內商業區行情新高。5號道路區段徵收區，因市府開闢孔宅綠園及辦理綠美化，這次推出1標3筆土地，以總價1億7219 萬餘元標脫。

地政局表示，第3季土地標售以第77、87期重劃區及高雄大學區段徵收區競標最為熱絡，顯見投資人對大高雄房地產未來展望仍具信心。