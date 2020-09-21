第7家公共家園啟用 陳其邁：公托公幼不能輸5都

高雄市今天啟用第7家社區公共托育家園，市長陳其邁指出，公共托育要社區化、小型化及貼近需求，政府有人、有預算卻有場地問題要解決。他也宣示「公托、公幼絕對不能輸其他5都。」

第7家社區公共托育家園位在左營區翠峰國宅一樓，這裡原來是社區管理室，經過整理後成為左營區的第2處公共托育服務機構，臨近果貿社區，這處公托委託崑山科技大學辦理，可以收托12名幼兒。

陳其邁、社會局長謝琍琍及市議員邱俊憲、童燕珍、陳玫娟等人出席。陳其邁指出，年輕的育兒家庭多數是雙薪家庭，小朋友要委託照顧，所以市府須加速設置公共托育資源，減輕育兒家庭負擔是市府首要的政策目標。

他說，高雄市已設7處公共家園、17家公共托嬰中心及20處育兒資源中心等，未來市府會陸續在旗津、永安及彌陀區等再建置6處公共托育家園，盼提供更豐沛的育兒資源，提供民眾多元服務。

陳其邁說，社區家園要社區化、小型化及貼近民眾需求，政府有人、有預算卻有場地的問題，他要求工務及都發局在安全的前提下，放寬場域需求條件，市府會加速媒合盼快速增加公共家園服務據點。

他還指出，托育、幼教絕對是重要的政策，他訂定一個指標「公托和公幼不能輸給其它5都，要一個個達標，落實照顧市民」。

他說，市府明年會編列大約新台幣4400萬元預算，盼加速建構托嬰中心和社區家園數量。過去在行政院，推動有關「0-6歲國家跟你一起養」的政策，在未來4年相關預算會從600億增加到1000億，盼社會局加速尋找閒置空間以加快設置期程。