赤腹鷹7.1萬隻過境墾丁 創32年單日紀錄

屏東墾丁進入秋冬猛禽過境高峰期，墾管處從9月1日起展開秋季猛禽調查，19日迎來7萬多隻赤腹鷹，讓鷹迷大為興奮，墾管處保育志工蔡乙榮表示，這個數量是過境的大高峰。

墾管處委託台灣猛禽協會每年進行猛禽過境調查，今年進入第32年，每天上午在墾丁社頂自然公園凌霄亭觀測，19日記錄到創調查以來至今單日過境新高的7萬1608隻，「鷹河」奇景讓前往觀賞的鷹迷大為興奮，紛紛將照片上傳臉書。

從墾丁國家公園管理處技正退休、觀察墾丁候鳥30多年的蔡乙榮說，超過1萬5000隻就算高峰，7萬多隻是大高峰，9月中旬曾經有2波超過3萬隻，接著就是19日的7萬多隻，20日降到7000多隻，曾經有年度沒超過7萬隻，今年集中在19日來一波大高峰，根據以往的紀錄，接下來，要創高峰的機率不多。

赤腹鷹過境期到9月底，今年截至今天，過境的赤腹鷹超過18萬隻，墾管處保育研究課說，秋季過境墾丁遷徙性猛禽約30萬隻，包括赤腹鷹、蜂鷹、日本松雀鷹、紅隼、灰面鵟鷹等，又以赤腹鷹的數量最大，平均每年都有10多萬隻，曾有創下22萬多隻的紀錄。

猛禽過境會受到氣候的影響，墾管處說，只要好天氣，清晨在社頂公園凌霄亭可觀賞到赤腹鷹佈滿天空的壯觀畫面。

墾管處表示，赤腹鷹繁殖於東北亞及中國華中、華南，冬季南遷至菲律賓、東南亞一帶地區度冬，台灣是過境區，過境的赤腹鷹從北部一路南飛，會聚集棲息在墾丁，然後在早上的時候起飛，一路南飛到菲律賓。

緊接著赤腹鷹的是10月中旬的灰面鵟鷹（灰面鷲）過境，灰面鵟鷹又被稱為國慶鳥，在10月10日後會陸續過境墾丁，滿州里德村是觀賞灰面鵟鷹最佳地點；最後是11月下旬的雁鴨季，墾丁龍鑾潭是觀賞美麗雁鴨的最佳賞鳥地。