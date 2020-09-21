陳其邁就職快滿月 允市政加快腳步上緊發條

高雄市長陳其邁就任近一個月，他今天表示，市政要加快腳步、上緊發條，不僅要更有效率且要做得更好。

陳其邁今天出席市府社會局開辦第7家社區公共托育家園啟用活動，被問到有關就職快屆滿一個月的施政感想，陳其邁做了上述回應。

他說，就任將滿月，他感受到市政就是在和時間賽跑，希望市政加快腳步，不僅要更有效率，而且要做的更好。

他還希望各局處不管編列預算或未來的施政重點，都要落實迅速解決民眾關切的一些議題；就是市政上緊發條、加快腳步。

陳其邁8月24日宣誓就職，近一個月來，市府團隊面臨高雄市強降雨造成多處積淹水問題、前鎮乙烯外洩及旗山香蕉盛產等問題。

有關高雄0825豪大雨造成市區低窪地區積淹水，市府團隊隨即彙整積淹水點於8月31日邀水利署長賴建信南下研商解決水患，水利署允諾支援高雄市約新台幣17億3000萬元治水改善經費，協助朝智慧化防災管理辦理。

至於蕉農面對盛產的問題，旗山農會啟動保證收購格外品香蕉去化，陳其邁日前與蕉農對話，允諾協助拓展通路及行銷，協助蕉農走出困境。

前鎮區翠亨北路於11日發生乙烯洩漏事件，目前尚未找出漏點，查漏團隊持續監控，市府宣示沒有找出漏點將不同意業者復工。