高市明年度總預算 財政局落實淨舉債逐年降低

中央社 / 高雄21日電

高市府110年度總預算書已送進市議會，根據市府編列總預算，其中公債及賒借收入是新台幣102.66億元，40億元是舉新還舊債，即明年淨舉債是62.66億元，比109年減少約1.53億元。

市府財政局指出，明年淨舉債62.66億元，比109年舉債64.19億元減少約1.53億元。高雄市財政困難，在既有的財源要兼顧建設及減少舉債是財政的難題。

財政局長陳勇勝今天表示，減少資本支出、加速產業轉型增加稅收、土地開發等都是增加財源方式，現階段市府的財政目標是年年減少舉債。

市議會第3屆第4次定期大會即將在10月5日登場，這次定期大會是市長陳其邁上任後首次列席議會，更重要的是要提交明年度總預算案，從預算書可以了解市府明年度的施政重點。

市府明年總預算歲入是1460億8631萬元，歲出1523億5271萬元，公債及賒借收入為102億6640萬元，扣除借新還舊債40億元，明年度淨舉債是62.66億元。

高雄市債台高築，國民黨市議員黃紹庭告訴中央社記者，他可以理解財政困難又要建設的舉債必要性，但仍要求市府加快產業投資的腳步以增加稅收；在稅收未增加之前，他會盯緊要求市府團隊向中央爭取經費，以加大高雄市的建設力道。

市府財政困難，要兼顧建設還要減少舉債，民進黨市議員黃文益肯定市府再減少舉債額度1.53億元。他會聚焦市府預算編列是否納入軌道交通建設如輕軌、捷運黃線、國民運動中心、學校裝設冷氣及空氣清新機等；同時關注增加新建設會排擠哪些支出及市府如何將錢花在刀口上等議題。

高雄市 民進黨 捷運

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