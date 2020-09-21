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屏東縣地形南北狹長 輔具維修師深入偏鄉服務

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣輔具行動車穿梭在大街小巷，有些鄉鎮路幅較窄，都要特別小心。記者劉星君／攝影
屏東縣輔具行動車穿梭在大街小巷，有些鄉鎮路幅較窄，都要特別小心。記者劉星君／攝影

屏東縣南北狹長，東西地形起伏大，屏東縣身心障礙人口5萬1千多人，輔具是身障者的行動支持與維持生活重要工具，屏東縣府社會處輔具資源中心，偏鄉設置據點、便利站，輔具服務專車到宅維修，輔具維修師開3.5噸維修專車深入大街小巷，有時開進巷弄不慎撞壞屋瓦，維修師形容開的「膽戰心驚」；輔具維修種類多元，有時遇零件要找替代性材料，年代久遠的輔具，材料取得不易。

屏東縣輔具資源中心有兩個站，屏北區與屏中區，輔具資源中心提供輔具評估、媒合、租借、維修、回收、諮詢與教育訓練。設置9個據點與9個便利站，深入偏鄉，也提供到府服務，須事先預約。

屏東縣輔具資源中心技術督導林煌南說，最常租借的輔具居家的行動輔具為主，輪椅為大宗，也是耗損率最高。輔具維修除零件更換，重要是了解身障者的需求，腳踏板的高度調整，跟身障者坐姿有關聯。

每周二、四，輔具維修師開著專車到位在潮州鎮的屏中區，將民眾預約的輔具送抵，之後再將需維修、二手的輔具整理運回屏東市的屏北區，若現場有民眾要維修輔具，提供現場維修。

輔具資源中心也有宅服務維修，輔具維修專車深入大街小巷，這天到宅服務到內埔鄉的龍泉，遇到巷弄轉彎，維修師小心翼翼駕車，抵達案主家，在騎樓下換輪椅的輪胎，輔具維修師林立祥熟練將舊輪胎拆除，換上新輪胎，檢查時發現輪椅的煞車線斷裂，趕緊到車上翻箱倒櫃，終於找到煞車線，花一小時將輪胎、煞車線換好，雖然汗流浹背，將輔具修好是工作最大的成就感。

林煌南說，每個案家情況不同，有的在騎樓旁維修，也有在馬路旁維修；林立祥形容，有些巷弄狹窄，路況不熟悉，開著大型輔具專車「膽戰心驚」很怕撞到屋簷、突出廣告招牌。有次開到九如鄉巷弄「右邊是水溝、左邊是電線桿與屋簷」路幅小，一不小心撞到屋瓦，好在沒有人受傷。

林煌男說，輔具種類多元，維修讓輔具正常使用，注意輪子、踏板、煞車安全性，有些輔具器材較久遠、稀少，加上輔具是商業化產品，有些耗損，找替代性的材料不容易，有時要從淘汰輔具找器材零件。

屏東縣輔具行動車穿梭在大街小巷，有些鄉鎮路幅較窄，都要特別小心。記者劉星君／攝影
屏東縣輔具行動車穿梭在大街小巷，有些鄉鎮路幅較窄，都要特別小心。記者劉星君／攝影
輔具維修師到位在潮州的屏中區，將民眾預約、媒合的輔具載運到中心。記者劉星君／攝影
輔具維修師到位在潮州的屏中區，將民眾預約、媒合的輔具載運到中心。記者劉星君／攝影
輔具維修師林立祥到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
輔具維修師林立祥到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換完輪胎後，檢查煞車發現煞車線要更換，更換煞車線。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換完輪胎後，檢查煞車發現煞車線要更換，更換煞車線。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（左）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換輪胎。記者劉星君／攝影
屏東縣輔具資源中心輔具維修師右起為林尚英、林煌南、林立祥與曾莆信，各種輔具維修都難不倒他們。記者劉星君／攝影
屏東縣輔具資源中心輔具維修師右起為林尚英、林煌南、林立祥與曾莆信，各種輔具維修都難不倒他們。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（右）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換完輪胎後，檢查煞車發現煞車線要更換，更換煞車線。記者劉星君／攝影
輔具維修師林煌南（右）、林立祥，到宅服務維修輪椅，換完輪胎後，檢查煞車發現煞車線要更換，更換煞車線。記者劉星君／攝影
輔具維修師林立祥到宅服務維修輪椅，換完輪胎後，檢查煞車發現煞車線要更換，更換煞車線。記者劉星君／攝影
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輔具維修師曾莆信在檢視電動代步車的輪胎，有沒有破胎。記者劉星君／攝影
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屏東縣 身障者 偏鄉

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