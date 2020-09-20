盼創東半島繁華 金門縣府爭取馬山建港

金門縣政府今天表示，縣府積極辦理金門國內商港區域劃定案，在現有料羅、水頭和九宮之外，爭取在馬山建港，預定10月完成期末報告審查，報請交通部核定，盼再創東半島繁華。

縣府觀光處今天發布新聞表示，因應逐年成長的小三通客運通航需求，並改善水頭港在通航旺季的擁擠現況，同時兼顧東西半島經濟發展，縣府在2018年到2019年間辦理「金門東半島多功能碼頭可行性評估」案，獲中央政策支持；歷經多次專家學者審查、現場會勘及召開地方說明會，最終選址定案於馬山西側海域。

觀光處指出，計劃新建的馬山港，未來將是繼料羅、水頭和九宮之外，金門國內商港第四港區，主要任務在輔助經營小三通客、貨運，對接泉州石井港及備援未來中國翔安機場轉運旅客，以紓解水頭港區快速增加的旅客量，並平衡東西半島經貿發展；次要任務是提供東半島海上遊憩據點與緊急避風水域，活絡地方經濟並促進產業轉型。

觀光處長丁健剛表示，依金門港各港區發展定位，料羅港是金門地區貨運及未來跨境電商物流的主要營運口岸；水頭港則是小三通客運、藍色公路島鏈及未來遊憩船基地的重要據點；烈嶼鄉九宮港將繼續肩負烈嶼地區客、貨運輸的重任，並拓展海上遊憩產業據點。

丁健剛指出，縣府積極向中央爭取馬山建港計畫起於2019年5月立法院交通委員會及交通部等相關部會視察金門地區交通建設，交通部長林佳龍聽取縣府簡報和地方民意後，同意納入2022年到2026年國內商港發展計畫。

縣府表示，金門縣議會議長洪允典和議員多人去年12月視察「馬山港區」劃定、配置和辦理執行情形，肯定馬山港區建置完成後，可帶動東半島的發展與繁榮；並認為，港區範圍應儘量劃大才有擴充空間，不至在建港完成後出現不夠用的窘況。

觀光處指出，依據可行性評估結果，縣府持續辦理「金門國內商港區域（料羅、水頭、九宮、馬山）劃定」案，現正辦理期末報告審查，將依預定期程在10月報請交通部核定。

縣府指出，這案是縣府積極落實的「重大交通系統開發及沿線帶動」政策之一，透過興建東半島發展所需的交通基礎建設，將人流引入東半島地區，並將同步推廣地區觀光配套行程，吸引旅客在東半島觀光消費，帶動地區經濟發展、創造就業機會，再創金門東半島繁華願景。