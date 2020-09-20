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離島運動會落幕 金門勇奪五金成最大贏家

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
離島運動會賽事落幕，金門籃球隊在此次賽事中，表現優異，圖為金門縣府團隊赴球場慰問選手。記者蔡家蓁／攝影
離島運動會賽事落幕，金門籃球隊在此次賽事中，表現優異，圖為金門縣府團隊赴球場慰問選手。記者蔡家蓁／攝影

第八屆離島運動會賽事於今天落幕，金門縣在8項競賽中，有5個項目表現優異，包括半程馬拉松賽、籃球、羽球、木球等項目都勇奪冠軍，堪稱是最大贏家；除運動上交流外，三縣首長也舉辦也召開首長座談會，交流離島發展施政經驗，希望團結合作解決離島問題，會中也達成共識，將聯合向中央表達加強取締大陸抽砂船與處理海漂垃圾問題。

每2年舉辦1次，今年邁入第8屆的離島運動會，今年移師到連江縣舉行，場地遍佈南北竿與莒光鄉，離島運動會以交流為主、比賽為輔，項目有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松共8項，來自金門、澎湖共有超過400位選手參與，參賽人數創歷年之最。

3縣市均派出精銳挑戰8大項目，多場比賽都吸引馬祖在地居民前往觀戰，連江縣長劉增應、金門縣長楊鎮浯與澎湖縣長賴峰偉也陸續到比賽場地，為選手們加油喝采。

金門縣政府表示，此次離島運動會由木球首先勇奪第一金；半程馬拉松賽事男子組分別由許晏豪、楊志勇拿下第一、第5名；女子組則是包辦前5名，依序是曾怡靜、許茵茵、陳采丰、黃佩婷和陳韻戎。

網球部分，金門縣在男雙、女雙和女子團體勇奪3冠王。桌球團體賽4-0勝連江縣、2-4向澎湖縣稱臣，比較得失點數，奪得第一。籃球項目，金門以84-78小勝澎湖縣、90-60擊敗連江縣，二連勝拿下第一。

離島運動會最特別的項目─磯釣，金門縣所釣漁獲稱重重量不如連江縣和澎湖縣。壘球項目，金門縣在風雨中不敵澎湖縣和連江縣。今天最後一天賽程，金門羽球先以4:2勝澎湖縣、再以4:0氣走連江縣，抱走冠軍。

此外，今天也開首長座談會，劉增應、賴峰偉、楊鎮浯與立法委員陳雪生等齊聚交流離島發展施政經驗，對於越界抽砂，三島均對此表達事態嚴重，楊鎮浯說，對岸的越界抽砂造成海岸退縮的困擾，在改以刑事罰後，金門方面與院檢都有共識會優先處理，只是同樣碰上沒入船隻的船席不足。賴峰偉表示，將積極向行政院反映，並提議聯名向中國提出建言，可望具有抽砂船與海漂垃圾的源頭管制影響力。 針對越界抽砂船危害國土安全，連江縣政府邀金門、澎湖縣共同爭取修法方向。劉增應強調，未來將持續加強離島縣的實質交流，展現離島共融共好精神。

離島運動會賽事於今天落幕，金門籃球隊在此次賽事中，表現優異，勇奪冠軍，圖為金門隊與地主隊連江縣的比賽情況。記者蔡家蓁／攝影
離島運動會賽事於今天落幕，金門籃球隊在此次賽事中，表現優異，勇奪冠軍，圖為金門隊與地主隊連江縣的比賽情況。記者蔡家蓁／攝影
除了運動交流，包括連江縣長劉增應（前左三）、澎湖縣長賴峰偉（前左二）、金門縣長楊鎮浯（前右三）等人也參與離島首長座談會。記者蔡家蓁／攝影
除了運動交流，包括連江縣長劉增應（前左三）、澎湖縣長賴峰偉（前左二）、金門縣長楊鎮浯（前右三）等人也參與離島首長座談會。記者蔡家蓁／攝影

金門 澎湖 馬拉松

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