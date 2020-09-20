守護馬祖環境 馬管處號召撿拾海漂垃圾
為配合觀光發展及維護周邊環境，馬管處持續廣邀地方單位在各村澳口、沙灘進行淨灘活動，共約100多名村民，一起撿拾海漂垃圾，守護地方環境。
9月馬祖因浪潮陣風影響，海上漂流物累積沙灘，退潮後大為明顯，甚至有民眾發現擱淺鯨豚在海漂垃圾中，影響地方景觀與遊憩活動。社區居民會同馬管處職員展開淨灘行動，恢復馬祖2處乾淨的沙灘。
今天參與淨灘的成員不畏辛勞，戴上工作手套、手持垃圾袋，在海邊分批撿拾大小不一的海漂垃圾，並分析歸納撿拾海漂物，並將垃圾邊分類邊排成鯨豚形狀，呼籲大眾愛護生態、落實環保。
馬祖國家風景區管理處表示，此次淨灘活動僅是縣內數百場淨灘的一次，但希望民眾對地方環境的愛如潮水，捲動更多人參與環保生活，並呼籲垃圾減量只是舉手之勞，捍衛地球是持續的行動，每天都可實踐，讓珍貴海洋資源綿延不絕，生生不息。
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