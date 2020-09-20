莫拉克10周年音樂會「回家跳舞」最終場演出感動高雄

高雄甲仙小林居民歷經八八風災滅村之痛，災後成立「大滿舞團」對外公演，花費近2年時間，紀念莫拉克十周年的「回家跳舞」音樂會進入尾聲，今天末場演出獻給高雄，市長陳其邁與立委邱議瑩到場支持。陳其邁說，市府持續輔導農產加工與推動大武壠文化保存，結合地景觀光、跟原住民族特色文化，讓小林村擁有自給自足的經濟體系。

2009年莫拉克颱風帶給甲仙小林村民巨大創痛，慘遭土石流淹沒的村子不復存在，村民散居甲仙、杉林兩地。災後小林大舞壠族人以古調歌謠撫慰人心，在2011年成立「大滿舞團」，自籌經費到日本三一一災區巡演，也到韓國、馬來西亞等地演出。

去年是風災十周年，「大滿舞團」巡迴北中南各地演出，最終場原本預計今年2月返回高雄，最後卻因疫情因素順延至9月20日。今天下午，團員與甲仙國小學童以清亮嗓音吟唱小林人故事，傳達災變哀痛、部落日常起居、夜祭與災後重生等生命歷程。

團長王民亮說，大自然力量讓村民展開流浪生活，到日本、馬來西亞與韓國演出，風景再美也不如自己的家鄉，這場演出是為了11年前離開的親人與太祖（平埔族信仰中心）而跳。

十年過去，小林村仍在努力重建中，留在家鄉的年輕人研發年糕、老梅餅謀生。市長陳其邁說，市府農業局與原民會持續輔導小林人，包含老梅餅、一日農夫等觀光遊程，市府也會協助發揚地方的軟實力，不管是歌謠的數位典藏或文化保存，擦亮小林村大武壠文化的光。