離島3縣首長座談 期盼中央加強取締大陸抽砂船

金門縣、澎湖縣及連江縣舉辦第8屆離島縣聯合運動會，3縣今天也召開首長座談會，交流離島發展施政經驗，並達成共識，將聯合向中央表達加強取締大陸抽砂船與處理海漂垃圾問題。

自民國95年起，離島縣聯合運動會由金門縣、連江縣及澎湖縣輪流主辦，藉由2年一度的離島運動會，3縣以運動賽事為平台，促進離島活動交流。今年由馬祖舉辦，希望團結合作解決離島問題，並促使中央重視離島權益。

今天並召開109年離島首長座談會，連江縣長劉增應、澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、立法委員陳雪生、澎湖議長劉陳昭玲、連江議長張永江等齊聚交流，對3縣共同重大議題展開對策研擬，針對海漂垃圾處理、大陸抽砂船越界問題、郵輪跳島規劃等議題展開經驗分享。

3縣首長宣示離島同舟共濟的決心，希望共同向中央發聲爭取有利條件。針對越界抽砂船危害國土安全，連江縣政府邀金門、澎湖縣共同爭取修法方向。澎湖縣長賴峰偉表示，將積極向行政院反映，並提議聯名向中國提出建言，可望具有抽砂船與海漂垃圾的源頭管制影響力。

連江縣長劉增應強調，首長座談會有利於馬祖局處務實推動地方施政，澎湖觀光發展與金門海漂垃圾的處置經驗，提供馬祖施政借鏡，未來希望持續加強離島縣的實質交流，展現離島共融共好精神。立委陳雪生也表示，將結合金門、澎湖的能量，積極向中央爭取權益。