第8屆離島運動會落幕 金門表現優異凱旋歸

在馬祖舉行的第8屆離島運動會今天閉幕，金門表現優異。木球首先開胡勇奪第一金，隨後網球奪3冠，半程馬拉松、籃球和桌球也都表現出色，今天羽球再抱走第一。

每兩年舉辦一次的金門縣、澎湖縣和連江縣離島縣聯合運動會，18日在馬祖南竿正式展開。3縣除了賽事運動競技外，也在今天舉辦3縣交流座談會。金門縣提出海漂垃圾環保議題，由環保局副局長王登緯報告，3縣主管討論熱烈。

離島運動會以交流為主、比賽為輔。項目有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松共8項。金門縣代表團率先在木球項目抱走金牌；半程馬拉松賽事男子組分別由許晏豪、楊志勇拿下第一、第5名；女子組則是包辦前5名，依序是曾怡靜、許茵茵、陳采丰、黃佩婷和陳韻戎。

網球部分，金門縣在男雙、女雙和女子團體勇奪3冠王。桌球團體賽4-0勝連江縣、2-4向澎湖縣稱臣，比較得失點數，奪得第一。

籃球項目，金門以84-78小勝澎湖縣、90-60擊敗連江縣，二連勝拿下第一。

離島運動會最特別的項目─磯釣，金門縣所釣漁獲稱重重量不如連江縣和澎湖縣。壘球項目，金門縣在風雨中不敵澎湖縣和連江縣。

今天最後一天賽程，金門羽球先以4:2勝澎湖縣、再以4:0氣走連江縣，抱走冠軍。

值得一提的是，這次離島運動會，金門縣採立榮航空包機方式出行，為金門-馬祖航線首航，包括選手、隊職員、隨行媒體、團本部、議會及縣府官員等共約200人，在連江縣政府安排下，體驗到連江縣的熱情，3縣相約兩年後澎湖縣再聚。