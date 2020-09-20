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屏東大洲社區炊鹹粿崇敬義民爺公 積累成農再活化成果

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（中）上午前往「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（中）上午前往「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」。圖／屏東縣政府提供

屏東市大洲社區今天在社區活動中心前廣場舉辦「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」，透過米食產業來崇敬義民爺公，展示農村再生計畫的成果，縣長潘孟安也到場視察社區活化，並體驗鹹粿DIY等活動。

相傳當年位於屏東的義勇軍欲前往府城（台南）解圍，路上軍糧皆以炊鹹粿為主食，馳援的過程中，卻受敵方以殺擄家屬誘騙，最後導致全軍近乎滅亡。因此，後人用「三日攻到府，一暝趕到厝」體現當時義勇軍的心情，因此，後人紛紛以炊煮鹹粿祭祀義民爺。

這段歷史，不斷被後人傳承，今年大洲社區透過縣府的社區營造與村落文化發展計畫，將義民軍的文史紀錄，以及如何與鹹粿產生連結的典故編撰成冊，用以崇敬義民爺公，和對米食產業的積極推展。

有鑑於先前文史的積累，讓屏東大洲社區著有「鹹粿的故鄉」之稱，近幾年為將義民爺文化的精神保存與活化，將自產稻米所延伸的社區特色米食如鹹粿、米香、紅龜粿等作為產業媒介，也是年度重要祭祀時的重要供品。

「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」現場，提供鹹粿DIY活動，以及體驗教學「炊鹹粿」的技術，並從製作傳統美食之中串起思古之幽情。另外，更邀請社區志工媽媽設計五色龜粿，嘗試在古早味中加入創新巧思，讓參與的民眾有耳目一新的體驗。

潘孟安表示，大洲社區自2016年核定為農村再生計畫後，便透過農再經費挹注，連年辦理與保存文化相關的產業活動，並持續將在地的特色產業與文化故事作行銷推廣。

屏東縣政府指出，現今社會青年多數選擇往都市發展，導致社區人口逐漸減少，為了替社區注入新活力與能量，縣府透過協助農村、漁村及原民部落等社區，再結合在地產業及文化，來強化地方特色發展、活化社區，進而希望青年回流。另，縣府將在下月辦社區產業博覽會，讓社區透過比賽互相交流。

屏東縣長潘孟安（中）上午前往「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長潘孟安（中）上午前往「大洲社區產業文化活動暨義民爺文化活動」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安 青年

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