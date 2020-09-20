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傳統匠師審查金門首登場 考生年輕化

中央社 / 金門縣20日電
文化部傳統匠師資格審查考試金門場20日在浯江書院登場，文化部文資局局長施國隆（左）、金門縣副縣長黃怡凱（中）和金門縣文化局長許正芳（右）前往視察。 中央社
文化部傳統匠師資格審查考試金門場20日在浯江書院登場，文化部文資局局長施國隆（左）、金門縣副縣長黃怡凱（中）和金門縣文化局長許正芳（右）前往視察。 中央社

文化部傳統匠師資格審查考試金門場今天在浯江書院登場，考生坐在古色古香的講堂應試，體驗「偽進京趕考」。文化資產局官員樂見8成考生年齡在50歲以下，認為傳統匠師傳承有望。

文化部從2013年開始，每年在台灣北中南部舉辦兩次傳統匠師資格審查考試，已公告430人次審查通過「傳統匠師」；今年是首度舉辦金門場，考場設在金城鎮浯江書院的講堂，文化部文資局局長施國隆專程前來視察。

施國隆表示，金門合格的傳統匠師不到百人，而且年齡偏高，無法因應高達7000棟傳統建築的修復需求，因此，今年特別規劃在金門增設考場。不過，他說，事前一度憂心報考人不多，沒想到不但報名踴躍，而且10名考生中8成年齡在50歲以下，讓他感到傳統匠師傳承有望。

施國隆同時指出，在金門增設考場更重要的目的是「考訓合一」，除了月初首度在金門開設「古蹟修復工程工地負責人培訓班」，吸引50人參加。在金沙鎮張文帝洋樓明年底修復完工後，還將做為「文化資產人才培育中心」，成為金門傳統匠師培訓基地，讓在地傳統匠師在地培訓並考試，同時在地就業，「不希望金門的傳統建築修復要從外面找匠師」。

文化部文資局指出，今年第2梯次的傳統匠師審查有漢式大木作、日式大木作、小木作、鑿花作、漢式瓦作、日式瓦作、泥作（土水作）、石作、泥塑剪黏及彩繪作10項技術項目。金門因漢式大木作及泥作（土水作）較為常見，只考這兩項。台灣場82人、金門場10人，今天在台中、金門同步舉行筆試。

施國隆表示，金門年輕人願意投入修復市場，未來會繼續在金門舉辦傳統匠師考試。金門縣副縣長黃怡凱感謝文化部在金門增設考場，讓有志從事傳統建築修復在地人士減少舟車勞頓並節省經費，肯定中央與地方建立如此美好的合作模式。

金門縣文化局指出，金門縣古蹟歷史建築總數241處，傳統建築7000多棟。登記在案的70位匠師中，只有26人低於65歲（占37%）。文化局長許正芳說，當前金門傳統匠師斷層嚴重，以致多項工程無法發包出去，感謝文化部重視金門傳統建築修復人才的培育，以目前金門7000棟傳統建築估算，產值高達新台幣700億元，傳統匠師只要做得好，每月收入可望達到幾十萬元。

許正芳同時表示，選擇在書院考試相當有意義。浯江書院位於金城鎮市區，成立於清乾隆時期，是金門4大書院中僅存的書院。相傳朱熹曾在金門講學，金門人感念朱子教化，在書院內建「朱子祠」，朱子祠為國家古蹟。今天考場設在講堂，內有朱熹坐像。考生坐在古色古香的講堂裡，面對朱子振筆疾書，有人形容好像「進京趕考」。

通過筆試的金門考生，11月29日同樣在浯江書院接受實作考試。

文化部傳統匠師資格審查考試金門場20日在浯江書院登場，考生坐在古色古香的講堂應試，面對南宋理學大師朱熹坐像振筆疾書，體驗「偽進京趕考」。 中央社
文化部傳統匠師資格審查考試金門場20日在浯江書院登場，考生坐在古色古香的講堂應試，面對南宋理學大師朱熹坐像振筆疾書，體驗「偽進京趕考」。 中央社

文化部首度在金門辦理傳統匠師資格審查考試，20日在金城鎮浯江書院登場，考生在講堂外等待進場考試，體驗「偽進京趕考」。 中央社
文化部首度在金門辦理傳統匠師資格審查考試，20日在金城鎮浯江書院登場，考生在講堂外等待進場考試，體驗「偽進京趕考」。 中央社

金門 歷史建築 修復

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