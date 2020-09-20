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以闖關方式探索職涯 高市大港青年挑戰賽今天開幕
為鼓勵高雄市青年投入職涯探索，第一屆「大港青年自我挑戰賽」今天在高雄蓮潭國際會館開幕，初次競賽吸引百餘人報名。高市府青年局指出，賽程長達三周，參賽者可能要去港務、遊艇或壽險公司當一日員工，須在期限內完成十個以上任務，以闖關遊戲模式讓青年自我探索與認識多元職涯發展。
「2020大港青年自我挑戰賽」9月20日開幕、10月24日結束。主辦單位指出，活動設計30個任務，報名資格是15至35歲青年，以3人一組，共有111人參賽，社會組31人、大學生53人，高中生27人，前三名隊伍可獲得包含Switch、AirPods Pro無線藍芽耳機等總價值10萬元獎金與獎品。
此次競賽主要在探索高雄在地就業資源與產業，參賽者可能要去高雄港務分公司及嘉信遊艇當碼頭船舶業務、國泰人壽高雄總部業務員，也可能探訪文創、藝術、農業、科技等領域的不同新創團隊。除職場體驗外，另安排諮商師帶領桌遊，或由禮儀殯葬業者引領，模擬體驗離開人世前一刻的感受。
青年局長張以理表示，高市青年局成立即將滿一年，過去以創業為主，未來重點轉為輔導青年就業，推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」等三支箭，希望鼓勵企業優先僱用本市青年、職場體驗與跨界學習培力，改善青年失業率。
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