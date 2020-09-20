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三部花系列作品 陳耀昌以恆春半島原住民補足台灣史

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今天上午出席2020全國古蹟日活動向醫師陳耀昌致意。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安今天上午出席2020全國古蹟日活動向醫師陳耀昌致意。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府今天上午在屏東青年學院辦理2020全國古蹟日活動，以「歷史的現在進行式」為主軸，邀請從醫學跨足史學的醫師陳耀昌以在地歷史思維，搭配他曾在2016年所寫的歷史小說《傀儡花》進行演講。

過去，醫師陳耀昌因為一座位於恆春半島的八寶公主（又稱：荷蘭公主廟）的歷史故事，而踏上台灣史研究，還曾根據荷蘭官方資料，推翻荷蘭公主曾經到台一說，並推論該名被視為荷蘭公主女子，很可能是羅妹號的船長夫人。因此，陳從公主廟，進而朝1867年羅妹號事件開始擴大研究。

陳耀昌於2012完成第一本小說《福爾摩沙三族記》，就入圍台灣文學獎，以及2013台北國際書展大獎，時隔4年，又在2016年出版《傀儡花》並榮獲台灣文學獎圖書類長篇小說金典獎，隨後又在2017年《獅頭花》以及2019年《苦楝花Bangas》，完成花系列三部曲。

陳耀昌的花系列著作，皆圍繞在恆春半島，並嘗試以原住民的立場，來建構台灣史，又分別以原住民，羅妹號事件「抗美」、牡丹社事件「抗日」，以及獅頭社事件「抗清」來補足台灣歷史上所缺乏的原住民觀點。

陳耀昌認為，1867年美國商船羅妹號在恆春半島遇難時，遭當地原住民「出草」殺害，進而導致美國出兵台灣。事件中，替台灣歷史開創三個「第一」，分別為美國在亞洲第一次用兵；第一位美國軍官在亞洲陣亡，以及台灣第一份國際條約。

對此，長期書寫多族群史觀陳耀昌表示，1867年是台灣史相當關鍵的一年，同時也是繼17世紀荷蘭來台後，台灣史上「第二度國際化」，但台灣教科書卻從未提及。不過對於台灣國際性合約，則有其他史學家認為，是1661年鄭成功擊敗在台荷蘭人所簽訂的和平條約。

本次2020全國古蹟日活動也搭配「南國漫讀節」，醫師陳耀昌也分別在昨天與今天擔任不同講座的主講人，而今天主講的議題，同時也呼應「南國漫讀節」首日，屏東縣長潘孟安所說的屏東像台灣社會的縮影，在大航海時代扮演重要地位，也是台灣國際涉外事物的重要基地，從高山到海邊，遍佈各種文化。

屏東縣長潘孟安（左）、醫師陳耀昌（右）拿著陳在在2016年出版《傀儡花》合影。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、醫師陳耀昌（右）拿著陳在在2016年出版《傀儡花》合影。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、醫師陳耀昌（右）屏東知名滿州港口茶合影。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）、醫師陳耀昌（右）屏東知名滿州港口茶合影。記者陳弘逸／攝影
許多熱愛在地文史的民眾報名2020全國古蹟日活動講座。記者陳弘逸／攝影
許多熱愛在地文史的民眾報名2020全國古蹟日活動講座。記者陳弘逸／攝影

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