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身障者就業不易 伊甸去年高雄媒合成功45人
「我想找工作！」身心障礙者就業不易，今年38歲的明彥因脊髓側彎、駝背，就業始終不順。伊甸基金會提供身障就業媒合服務，去年高雄媒合74人，成功就業45人。
高雄楠梓一家加油站，總可看見一位身材嬌小、駝背的洗車員，在努力洗車的身影。38歲的明彥因為駝背的關係，就業一直不順利，高中時因體檢得知脊髓側彎，陸續復健及追蹤，雖未使用輔具但行動緩慢，屢次找工作也因外型被拒絕。
明彥是家中次子，哥哥北上工作，家中還要照顧已退休的父親，明彥說，他想努力工作，除了自立，也想幫助家人有更好的生活。過去曾做過領時薪的打工工作，但每月收入才9000元，一直希望能找到有更多收入的工作。
今年在伊甸基金會的媒合幫助下，他終於找到月薪約1萬6到1萬9、有勞健保的加油站洗車員工作，目前已穩定工作6個月。
伊甸基金會在高雄提供媒合身障就業服務至今約24年， 提供16到64歲身心障礙者生活自理及職業重建。去年共媒合就業服務74人，成功就業45人；今年1到8月服務66人，成功媒合就業41人。
伊甸基金會高雄服務中心就業服務員說，對他們而言，最開心的就是看到身障者表現良好，讓業者更有信心進用更多身心障礙者。
另為籌募「身心障礙者服務計畫」經費，伊甸基金會10月24日下午3點將在棧貳庫舉辦「無障礙生活節-大港漫時光．愛心體驗行」公益健走，盼民眾響應，捐款600元幫助身心障礙者。捐款專線電洽(07)315-9666轉103或上伊甸基金會官網。
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