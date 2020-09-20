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全國古蹟日 高雄熱推山與海的跨域綺想

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供

迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，希望以「遺產教育行動‧翻轉與創新」的理念將文化資產的美好價值傳達給民眾，推出3條特色遊程、6場活動，推出後獲得回響，場場額滿。

全國古蹟日源自法國文化部在1984年將每年9月第3個周末的六、日訂為「古蹟日」，透過古蹟日鼓勵民眾參觀各文化資產，1999年獲得歐洲執行委員會支持，共同執行「歐洲文化遺產日」，迄今已有50多個國家共襄盛舉。

文化局表示，這次全國古蹟日以高雄兼具山海環境的特色，推出「舊城」、「旗山」及「哈瑪星」3條遊玩路線。「舊城線」以「左營舊城、海軍眷村與醒村：探索舊城與眷村的時代生命歷程」為內容，結合見城計畫及眷村活化的成果，走訪見城館、再見捌捌陸-台灣眷村文化園區及醒村。

參與文化遊程的民眾表示，見城館結合AR、VR和光雕秀訴說歷史故事的手法非常獨特，再見捌捌陸眷村文化園區以及醒村則使人了解海軍與空軍眷屬生活的點滴及相關文化資產修復過程，最有趣的是手繪飛機及競賽活動，讓人意猶未盡。

「旗山線」以「旗鼓相當」為主題，探訪和洋混搭風格的旗山車站、熱鬧的旗山老街、旗山國小及重新放的舊鼓山國小。有家長遊完老街後讚嘆地說，與小時候遊訪時不同，感覺旗山變得更豐富、更有趣味性，透過這次活動，更瞭解了旗山歷史，兼具休閒及教育意義。

「哈瑪星線」以興濱計畫「山、鐵、港、町」再造歷史現場成果為主軸，從舊打狗驛故事館出發，沿途參訪貿易商大樓、舊三和銀行及英國領事館等文化資產，透過歷史講座及手作活動，享受多元體驗，手作體驗以保存於舊打狗驛故事館的閉塞器及電氣路牌為發想，以電氣路牌形狀製作矽藻土杯墊，成為旅程紀念。

迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，帶領民眾透過寓教於樂行程，感受高雄魅力。圖／高雄市文化局提供
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