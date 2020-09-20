服務偏鄉 高雄稅務、監理行動辦公室25日到那瑪夏

為減少偏鄉民眾因洽公舟車勞頓，高雄市稅捐處與旗山監理站攜手，將於9月25日上午10時至下午14時，在那瑪夏區公所設置稅務、監理行動辦公室，提供即時稅務申辦諮詢、高齡駕駛人檢測換照等服務。

高雄偏遠山區要洽辦稅務或監理等業務不容易，通常得下山舟車勞頓，高雄稅務、監理機關為服務偏鄉推出「行動辦公室」，主動派員前進偏鄉提供相關服務。

高雄市稅捐處與旗山監理站將於9月25日上午10時至下午14時，在那瑪夏區公所設置稅務、監理行動辦公室，即時受理書面申請、線上申辦、查詢、試算、辦理核發房屋稅籍證明、財產、所得資料、補發繳款書及地方稅諮詢等。

高雄市稅捐處表示，民眾只要攜帶身分證到行動辦公室，即可受理相關業務；若委託代理人辦理，則須備妥代理人及委託人身分證及委託書。

此外，近日常有陣雨，為方便身障者洽公，高雄市稅捐處近日啟用「網路愛心鈴」服務，讓行動不便的納稅人，免下車就能完成稅務申辦。

高雄市稅捐處表示，身障者洽辦業務，需要比一般民眾耗費更多的體力跟時間，尤其洽公時還遭遇滂沱大雨，不少身障者恐都有坐在車內看著近在咫尺的愛心服務鈴，卻不知道否能在渾身濕透前順利坐上輪椅而猶豫不決的經驗。

因此稅捐處近日推出「網路愛心鈴」，在身心障礙洽公停車格設置專屬服務的QRcode，透過手機掃描QRcode，進入Google表單頁面填寫服務需求後，該分處的Line服務群組便會接收到申請訊息，服務人員將至民眾車邊協助身分驗證並完成服務遞送。

高雄市稅捐處表示，「網路愛心鈴」服務初期將於鳳山、岡山及旗山等分處試辦，服務項目包括補發繳款書、申辦繳納證明及課稅明細等。