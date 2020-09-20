原民主委：40年前怕人知道「自己是山地人」現在相反

行政院原住民族委員會獎勵傑出專門人才，頒獎會首度移師高雄市。原民會主委夷將·拔路兒今早出席頒獎會，有感而發說，40年前他念大學，很多族人不想讓「山地人」身分曝光，現在大學生想辦法讓人知道自己是排灣、魯凱等族，台灣社會轉變很大；明年起原住民特考與公費留考都須檢具族語認證，政府會愈來愈重視母語傳承。

原民會「原住民專門人才獎勵計畫」邁入第22年，歷年來共頒發3.7億元獎金，今年有1376人得獎、總金額2600萬，獎勵項目包括深造教育、學術專門著作、發明、專業考試及體育傑出人才等五類。

原民會主委夷將·拔路兒與立委伍麗華、高市議員范織欽等人到高雄展覽館參加頒獎會，大仁科大原住民專班學生帶來開場表演，結束後夷將·拔路兒上台致詞。他表示，看著學生表演時感慨很多，40年前念大學時，很多族人想辦法不讓人家知道自己是山地人，現在的同學卻讓辦法讓人家知道「我是排灣族、我是魯凱族，我是16族當中的某一個族」，這點是文化認同的重要成果。