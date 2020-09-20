亞聚林園廠起火 陳其邁要求重罰

亞聚高雄林園廠因製程反應器破裂盤異常洩壓，排放黑煙約3分鐘，引起周邊居民不安，繼乙烯外洩案後，高雄市政府也對工廠管理拉高標準，市長陳其邁要求環保局、勞工局緊盯改善完成才准復工，並依相關業管法令給予重罰。

市府勞工局對肇災反應器勒令停止使用，並對乙烯的反應特性未評估，及未採取必要的預防措施，違反職安法規定部分，將裁處3至30萬元。另，環保局依違反空汙法第32條規定，將處業者10至500萬元罰鍰。

亞聚高雄林園廠生產塑膠粒子第二生產線R1201反應器昨天試俥開機，在下午1點21分，該反應器內乙烯瞬間壓力上升至1900kg/cm2，溫度上升至約攝氏800度，致使安全裝置（破裂板）破裂，乙烯經由消音器排放至大氣中，又因乙烯自燃溫度為攝氏580度，瞬間產生火焰及黑煙約3分鐘。