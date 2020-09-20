萬丹果農從印刷業退休 種「水蜜芭樂」開創事業第二春

萬丹農友黃沼桔（50多歲）過去從事印刷業，近年將事業移轉給子女經營，自己則購買6分多的農地，來種植「水蜜芭樂」與「珍珠芭樂」，並搭配草生栽培管理、光合菌等農法，讓他所種植的芭樂，一年四季都維持好品質。

黃沼桔大半輩子都在從事印刷業，隨著事業移轉給子女經營，自己則想將務農變成退休後的第二春，於是向朋友購買6分多的農地，開始種植芭樂。

起初，因為農地地勢較低，常遇上淹水，導致芭樂種植困難，而黃沼桔並不氣餒，自己改善農田周邊的大排水溝，才逐漸解決淹水問題。

黃沼桔坦言，自己並沒有太多的農業知識，因此，任何種芭樂的問題，都會找專家請益，其中，在果園內種草保持地肥，也有助於植物生長等農法，就是透過農友建議而嘗試的耕種方式。

黃沼桔指出，水蜜芭樂的外型較不討喜，且有表皮翠綠與不規則凹凸外型的特點，並不利於照顧，因此市面上並不多見，然而，水蜜芭樂最大特點在於青脆如梨，幾乎無籽，且果肉細緻，甜帶微酸，口感豐富有層次。

黃沼桔表示，通常在夏季生產的芭樂，品質多半會劣於冬季生產的芭樂，但透過適當的管理，就能維持芭樂品質與生長。

透過草生栽培管理、光合菌等農法，黃沼桔所種植的芭樂，目前一周就能採收一次，每次都可收成約幾百斤上下，且多半供應市場銷售。

樂觀的黃沼桔說，把失敗當是練功夫，每當學會一項技術，下對功夫用對方法，還是能種出令人讚嘆的好芭樂。