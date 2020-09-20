暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

高雄一名女子手指遭車門夾傷，拇指腫脹發黑到鼓山區一家診所求診，清創過程高姓員工態度不佳，手術過程未戴手套且動作粗魯，才發現診所竟聘請未具醫師資格者執行清創手術，向衛生局檢舉。衛生局查出這名高姓員工毫無醫學相關訓練及醫師證照，根本就是密醫，已開罰10萬元，依違反醫師法移送法辦。

高雄市衛生局醫政事務科長陳建榮說，該診所疑涉詐領健保費用部分，也通知衛福部中央健康保險署追究相關責任。

高雄市衛生局表示，今年8月底接獲民眾檢舉表示鼓山區某家診聘用未具醫師資格者執行傷口清創手術，9月3日前往查察，果然發現未具醫師資格的診所高姓員工幫病患拆左眼瞼患部的線，高男坦承分別在今年8月14日、9月2日經藍姓醫師指示，為右拇指壓傷及嚴重血腫的病患、右大腿多發性毛囊炎病患進行清創及切開引流手術，涉違反醫師法第28條規定，移送高雄地檢署偵辦。

高男不具有醫學、護理相關學經歷，他供稱，醫療行為皆在診所藍姓醫師指示下執行，另一名柯姓醫師負督導管理，衛生局將藍姓、柯姓醫師以共犯身分一併移送地檢署偵辦。

衛生局表示，針對負責醫師容留違反醫師法第28條規定的人員執行醫療業務，已違反醫師法第28-4條第3款規定（容留密醫），處10萬元罰鍰。