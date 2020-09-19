46公尺高空維修 風電職人得不怕高

在澎湖藍天白雲下，轉動的風車常是網美派照打卡聖地，你能想像在15樓層高的風力發電機組上維修工作情形嗎！台電表示，想成為風車維修的「風電職人」，最重要條件就是「不怕高」。

「台電綠能小旅行」活動，今天邀請「風車職人」李泳宗透過淺顯易懂的方式說明風電知識。除了靜態的講授風車的原理與過程外，150多名大小朋友下午實地前往中屯風力園區，一睹台電「風電職人」在46公尺高的風車、相當15層樓高來維修的專業膽識與技術，每個人都看得目瞪口呆，驚嘆神奇。

台電再生能源處表示，台電負責風車維修的職人約有20人，年齡都介於25至40歲間，除了要體格強壯外，最重要的條件就是「不怕高」。

尤其，在工作維修時「風電職人」必須得五花大綁背負著10公斤重的防墜器與安全帶等裝備、夏天要忍受高達40度以上的高溫，以及自帶水瓶作為尿急的容器，能做到這幾項忍功，就可成為一位稱職的「風電職人」。

全國第一座商轉的風力發電站就位於白沙鄉中屯村，澎湖擁有絕佳風場，現有17部風機（中屯8部風機、湖西6部、龍門3部）。