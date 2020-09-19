陳其邁參加百年洋樓音樂會 展望高雄未來百年向前走

高雄市長陳其邁今晚參加陳中和翁慈善基金會在陳中和紀念館舉辦的巴洛克音樂會，稱讚高雄大家族陳中和家族在各行各業傑出的表現，令人印象深刻。前副總統陳建仁今天也參加這場音樂會，他和陳中和家族第四代的男性輩份同有「建」字，但與陳中和家族無關。

陳中和家族每一代男性各有輩份字，第二代是「啟」字、第三代是「田」字，第四代是「建」字； 前高雄市議長陳田錨就是第三代，他的兒子陳建東是陳中和翁慈善基金會董事長、欣高石油氣公司董事長，和高醫董事長陳建志是堂兄弟，陳建志的父親是高醫前董事長陳田植，陳田錨和陳田植是堂兄弟，陳田錨的父親陳啟清和陳田植的父親陳啟川是陳中和之子。

陳建志說，今天這洋樓落成百年，且高雄從「打狗」改名「高雄州」也是百年，又逢9月19日世界古蹟日，因此舉辦這場巴洛克音樂會，祝福下個百年的延續與新生。

音樂會開始之前，陳建仁和陳其邁參觀了陳中和紀念館，對陳家的族譜及各代子孫在各行業的表現，印象深刻。陳其邁致詢時表示，展望未來100年，希望高雄往前走，提醒很多世代的後輩要更努力讓高雄更繁榮更進步。

音樂會開始，巴洛克風格的演奏讓每位賓客聽得入神，樂音飄進苓雅區新舊兼融的社區，路過的人也慢下腳步聆聽。